خبرني - صادقت اللجنة الوطنية للتخطيط والبناء للمجمعات السكنية المفضلة (فتمال)، اليوم الأربعاء، على مخطط "البوابة الجنوبية" في مدينة كريات شمونة، وذلك بعد بحث الاعتراضات المقدمة عليه، ويتضمن إقامة حي جديد في جنوب المدينة، يضم نحو 2550 وحدة سكنية، ومئات آلاف الأمتار المربعة المخصصة للتشغيل والتجارة، ومركزا للنقل والمواصلات، وحدائق ومباني عامة.

ويمتد المخطط، الذي يحمل الرقم (تمال/1126)، على مساحة نحو 1772 دونما في الجزء الجنوبي الشرقي من المدينة، وتروج له سلطة أراضي إسرائيل وبلدية كريات شمونة، ويشمل إقامة حي جديد للسكن والعمل، إلى جانب محطة قطار مستقبلية ومناطق تجارية وحدائق ومبان عامة.

وبحسب المخطط، ستقام نحو 2550 وحدة سكنية في مبان تتراوح ارتفاعاتها بين 4 و9 طوابق، من بينها نحو 380 شقة صغيرة، ونحو 760 وحدة سكنية مخصصة للإيجار طويل الأجل، نصفها للإيجار بأسعار مخفضة. وقدرت سلطة أراضي إسرائيل أن المخطط سيسمح بتوسيع المعروض من الوحدات السكنية في المدينة واستقطاب سكان جدد إليها.

ويتمثل أحد المكونات الرئيسية للمخطط في إقامة مركز نقل ومواصلات متكامل حول محطة القطار المستقبلية في كريات شمونة، التي من المقرر أن تكون المحطة النهائية لخط سكة الحديد بين كرميئيل وكريات شمونة، على أن يربط المركز القطار بخطوط النقل العام داخل المدينة وفي المنطقة المحيطة بها.

كما يتضمن الحي شبكة من الشوارع ومسارات الدراجات الهوائية، تتيح التنقل بين المناطق السكنية والتجارية ومناطق العمل دون الاعتماد على السيارات الخاصة.

وإلى جانب البناء السكني، يخصص المخطط مئات آلاف الأمتار المربعة لمناطق التشغيل والصناعة والتجارة، في إطار توسيع المنطقة الصناعية الجنوبية للمدينة. وستخصص هذه المساحات، من بين أمور أخرى، لأنشطة في مجالي تكنولوجيا الغذاء والخدمات اللوجستية، إضافة إلى المكاتب والأعمال التجارية، بهدف توسيع فرص العمل في كريات شمونة والبلدات المحيطة بها.

ويتناول جزء مهم آخر من المخطط تطوير المساحات المفتوحة، إذ من المقرر إقامة حديقة حضرية في مركز الحي حول ملتقى الأودية، إلى جانب إعادة تأهيل مجاري الأودية والمناطق الطبيعية المجاورة.

ومن المتوقع أن تفصل الحديقة بين المناطق السكنية ومناطق العمل، وأن تضم مسارات للمشي ومناطق للترفيه ومساحات خضراء، كما ستخصص أراض للمؤسسات العامة والخدمات على مستوى الحي.

ويتضمن المخطط أيضا تخصيص نحو 70 دونما للتخطيط المستقبلي لإقامة مستشفى أو مستشفى للمسنين، إلى جانب مركز للطوارئ وخدمات بلدية أخرى. إلا أن هذا التخصيص لا يشكل مصادقة فعلية على إقامة مستشفى، بل هو تحديد لاستخدام الأرض بما يتيح دفع المشروع مستقبلا، رهنا باستكمال إجراءات التخطيط واتخاذ قرارات إضافية.

ومن المقرر ربط الحي الجديد بالمدينة القائمة عبر شبكة شوارع تتصل بشارع هنريتا زولد وبحي "وادي الأنهار" المخطط له شمالا، وكذلك بالمنطقة الصناعية غربا.

وأعد المخطط المهندس المعماري عوفر كورين وفريق مكتب "كورين للعمارة"، برئاسة المهندس المعماري نتانئيل كوهين.

وقالت نائبة مدير عام شؤون السكن والتخطيط الحضري في إدارة التخطيط، المهندسة المعمارية سيغي باري، إن للمخطط أهمية خاصة بالنسبة للمدينة التي تواجه تداعيات الحرب، وأضافت: "كريات شمونة مدينة فريدة، تتمتع بمرونة مجتمعية استثنائية، لكنها واجهت أيضا تحديات كثيرة على مر السنين، ولا سيما خلال العامين الأخيرين. ومن المهم بصورة خاصة أن تحظى مدينة كهذه بدعم مؤسسات الدولة وبأفق للتطور".

وأشارت سلطة أراضي إسرائيل إلى أن المخطط يأتي في إطار اتفاقية السقف والتعاون مع البلدية. ومع ذلك، فإن المصادقة عليه لا تعني بدء أعمال البناء على الأرض، إذ يتوقف تنفيذه على استكمال الإجراءات المطلوبة، وتطوير البنية التحتية، ودفع المشاريع المختلفة.