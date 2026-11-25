خبرني - زار سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد، الأربعاء، مركز الأبحاث والابتكار وريادة الأعمال التابع لجامعة دبلن التكنولوجية في إيرلندا.

وبحث سمو ولي العهد، خلال لقائه رئيسة الجامعة الدكتورة ديردري ليليس، فرص التعاون في تطوير برامج الدراسات في التقنيات المتقدمة، وتعزيز الشراكات في مجالات تسويق الأبحاث العلمية، وحماية الملكية الفكرية، وتأسيس الشركات الناشئة المنبثقة عن الجامعات.

واطلع سموه على ابتكارات وخدمات تقدمها شركات ناشئة انبثقت عن الأبحاث العلمية في الجامعة، تقوم بتوظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في مجالات أتمتة التصنيع وسلاسل التوريد، والمناخ، والزراعة، والغذاء، والطب.

وتعد الجامعة مركزا رائدا للبحث والابتكار، إذ تركز برامجها على الربط بين التعليم والتطبيق العملي الموجه لخدمة قطاع الصناعة.

ورافق سموه خلال الزيارة وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي سميرات، والسفير الأردني غير المقيم في إيرلندا منار الدباس، ومدير مكتب سمو ولي العهد، الدكتور زيد البقاعين.