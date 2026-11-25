- 28 شركة استفادت من الحوافز الحكومية باستثمارات بلغت نحو 11.81 مليون دينار توفر مشاريعها نحو 431 فرصة عمل.

- 11 مصنعا دخلت مرحلة الإنتاج و17 قيد الإنشاء في قطاعات صناعية متنوعة.

- 5 طلبات استثمارية في المراحل النهائية للتعاقد يتوقع أن توفر نحو 235 فرصة عمل.

- مشروعان في الصناعات التحويلية لتصنيع الأرز وإنتاج الزيوت النباتية يتوقع أن يوفرا نحو 150 فرصة عمل.

- إنشاء صوامع في المرحلة الأولى من مشروع الأرز بسعة تعادل است هلا ك الأردن لثلاثة أشهر.

- تخفيض أسعار الأراضي وكلف الطاقة وتمديد دعم العمالة المحلية من أبرز الحوافز.

- عبيدات يؤكد أن الحوافز الحكومية أسهمت في تنشيط الاستثمار وتعزيز تنافسية صناعية الكرك.

- خطة توسعية لتهيئة أراض صناعية مخدومة واستيعاب الطلبات الاستثمارية الجديدة.

خبرني - استقطبت مدينة الحسين بن عبدالله الثاني الصناعية في محافظة الكرك 19 مشروعا صناعيا خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية، من أصل 28 مشروعا استفادت من الحوافز الحكومية منذ إقرارها قبل نحو أربع سنوات، فيما تتابع شركة المدن الصناعية الأردنية خمسة طلبات استثمارية جديدة وصلت إلى المراحل النهائية للتعاقد بقيمة متوقعة تصل إلى 40 مليون دينار.

وجاء الإعلان عن هذه الأرقام خلال جولة إعلامية في المدينة، أظهرت تسارع وتيرة النشاط الصناعي والاستثماري عقب التعديلات التي أقرتها حكومة الدكتور جعفر حسان على الحوافز الحكومية، بهدف تعزيز تنافسية المدن الصناعية في المحافظات وتشجيع إقامة مشاريع إنتاجية جديدة وتوسعة المصانع القائمة، بما يسهم في توفير فرص العمل ودعم التنمية الاقتصادية المحلية.

وبحسب بيانات شركة المدن الصناعية الأردنية، بلغ حجم استثمارات الشركات الـ28 المستفيدة من الحوافز نحو 11.81 مليون دينار، ويقدر عدد فرص العمل التي توفرها مشاريعها بنحو 431 فرصة. وتوزعت هذه المشاريع بين 11 مصنعا دخلت مرحلة الإنتاج الفعلي و17 مصنعا قيد الإنشاء، في قطاعات تشمل الصناعات الغذائية والبلاستيكية والهندسية والمحيكات والتعبئة والتغليف.

وقال مدير عام شركة المدن الصناعية الأردنية عدي عبيدات إن استقطاب 19 مشروعا خلال عام ونصف العام يعكس أثر التعديلات الحكومية على وتيرة الاستثمار في المدينة، مشيرا إلى أن الحوافز الإضافية خفضت كلف إنشاء المصانع وتشغيلها، وعززت قدرة المدن الصناعية في المحافظات على استقطاب مشاريع جديدة.

وأوضح عبيدات أن الحوافز شملت تخفيض أسعار الأراضي الصناعية وكلف الطاقة الكهربائية وتمديد مدة دعم العمالة المحلية، إلى جانب تقديم مزايا إضافية للمشاريع الصناعية الجديدة التي تستوفي الشروط المحددة، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي في تحفيز الاستثمار وتوفير فرص العمل خارج العاصمة.

وأشار إلى أن إجمالي عدد الشركات الصناعية المستثمرة في مدينة الحسين بن عبدالله الثاني الصناعية بلغ 54 شركة، بحجم استثمار يقارب 55.56 مليون دينار، توفر مجتمعة نحو 676 فرصة عمل لأبناء المجتمع المحلي.

- خمسة طلبات استثمارية في المراحل النهائية للتعاقد.

وبيّن عبيدات أن الطلبات الخمسة الجديدة تتوزع على قطاعي الصناعات الغذائية والبلاستيكية، وتحتاج إلى مساحة إجمالية تقدر بنحو 137 دونما. ويتوقع أن توفر هذه المشاريع نحو 235 فرصة عمل إضافية حال تنفيذها، باستثمارات تصل إلى 40 مليون دينار.

وأضاف أن الطلبات تعكس اهتمام المستثمرين بالفرص المتاحة في المدينة، مشيرا إلى أن الشركة تتابع إجراءات التعاقد وتعمل على توفير المتطلبات اللازمة للانتقال بهذه المشاريع إلى مرحلة التنفيذ.

- مشروعان في الصناعات التحويلية لتصنيع الأرز وإنتاج الزيوت النباتية.

وقال المستثمر راضي قرمان إنه يعمل على إقامة مشروعين في قطاع الصناعات التحويلية الغذائية في المدينة الصناعية، أحدهما لتصنيع الأرز والآخر لإنتاج الزيوت النباتية. وأوضح أن مصنع الأرز، الذي تبلغ قيمة الاستثمار فيه 15 مليون دينار، لا يزال قيد الإنشاء، ويتوقع أن يصبح جاهزا للافتتاح والتشغيل خلال شهر إلى شهر ونصف، فيما تتضمن خطته توسعة بقيمة 35 مليون دينار.

وأوضح قرمان أن المشروع يقوم على استيراد الأرز كمادة أولية واستكمال تصنيعه في الكرك، ليطرح، بحسب قوله، منتجا ذا منشأ أردني. وأضاف أن المرحلة الأولى تشمل إنشاء صوامع لتخزين كميات من الأرز تعادل استهلاك الأردن لنحو ثلاثة أشهر، مشيرا إلى أن تصنيع الأرز محليا يسهم في تعزيز الناتج الوطني، فيما يدعم توفير هذه السعة التخزينية الأمن الغذائي للمملكة.

وأشار قرمان إلى أن العمل جار على استكمال تراخيص المشروع الثاني، باستثمار يبلغ 20 مليون دينار، لإنتاج الزيوت النباتية في المدينة الصناعية، ويقوم المشروع على استيراد حبوب الذرة أو بذور عباد الشمس وعصرها داخل المصنع في الكرك، ثم طرح الزيت المنتج في السوق المحلية أو توجيهه للتصدير، مقدرا عدد فرص العمل التي سيوفرها المشروعان بنحو 150 فرصة.

- مصنع للمستلزمات الزراعية ينفذ على أربع مراحل.

من جهته، قال المستثمر علاء سالم إن مصنعه، الذي لا يزال قيد الإنشاء في المدينة الصناعية، يتخصص في إنتاج مستلزمات القطاع الزراعي، من بينها الشاش الزراعي والأسمدة.

وأضاف أن المشروع ينفذ على أربع مراحل بقيمة استثمارية تصل إلى خمسة ملايين دينار، ومن المتوقع أن يوفر نحو 50 فرصة عمل.

وقال مستثمرون ومديرو مصانع في المدينة إن توفر الأراضي المخدومة والبنية التحتية والخدمات الأساسية سهّل إقامة المصانع وشجع على استمرار الاستثمار والتوسع فيه. وأشاروا إلى أن تخفيض كلف الأراضي والطاقة حسّن الجدوى الاقتصادية لمشاريعهم، وأتاح لهم توجيه جزء أكبر من مواردهم لتطوير خطوط الإنتاج ورفع طاقتها التشغيلية وتحسين جودة المنتجات.

وأوضحوا أن المصانع استفادت من حوافز شملت تغطية جزء من أجور العاملين واشتراكاتهم في الضمان الاجتماعي، وتخفيض كلف الطاقة ومناولة الحاويات في ميناء العقبة، ما ساهم في خفض تكاليف التشغيل وتحسين قدرة المصانع على التوسع.

بدورهم، قال عاملون في أحد مصانع المدينة إن وجود المصانع بالقرب من مناطق سكنهم وفر لهم فرص عمل مستقرة وخفف أعباء التنقل والبحث عن عمل خارج المحافظة. وأشاروا إلى أهمية استمرار التوسع الصناعي لما يوفره من فرص تشغيل للشباب وما ينعكس به على الظروف المعيشية للأسر في الكرك.

- خطط توسعية لاستيعاب الاستثمارات الجديدة.

وفي ما يتعلق بالخطط المستقبلية، قال عبيدات إن شركة المدن الصناعية الأردنية تمضي في تنفيذ خطة توسعية في الكرك تشمل تهيئة وتجهيز أراض صناعية مخدومة بالكامل، لاستيعاب الطلبات الاستثمارية المتزايدة وتسريع انتقال المصانع قيد الإنشاء إلى مرحلة الإنتاج الفعلي.

وأضاف أن الشركة تعمل على تكثيف جهودها الترويجية لاستقطاب استثمارات ذات قيمة مضافة، خصوصا في الصناعات التحويلية والزراعية، إلى جانب تعزيز الشراكة مع مؤسسات التدريب المهني وربط مخرجات التدريب باحتياجات المصانع، بما يسهم في تأهيل الكفاءات المحلية وزيادة فرص تشغيل أبناء المحافظة.

وتعكس الاستثمارات التي استقطبتها المدينة عقب تعديل الحوافز الحكومية أثر خفض كلف التأسيس والتشغيل في توسيع القاعدة الإنتاجية بمحافظة الكرك. ومع دخول المصانع قيد الإنشاء مرحلة الإنتاج واستكمال التعاقد على المشاريع الجديدة، يتوقع أن يتوسع النشاط الصناعي في المحافظة، بما يدعم فرص العمل والتنمية الاقتصادية المحلية ويعزز مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني.