خبرني – بعد الصدى الواسع الذي أحدثته قمم ومبادرات الابتكار والتكنولوجيا في الأردن، يتواصل الحراك الذي يقوده القطاع الخاص لتعزيز حضور المملكة كوجهة جاذبة للاستثمار، وفتح قنوات جديدة أمام المستثمرين الباحثين عن فرص داخل الأردن والأسواق الإقليمية.

وفي هذا السياق، تستضيف البتراء ENERGY X 2026 القمة الدولية لتكنولوجيا الطاقة، وتحت رعاية دولة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان بمشاركة أكثر من 100 شركة ومستثمر وجهة متخصصة من الأردن والسعودية وسوريا ومصر وسلطنة عُمان، في تجمع يضع الطاقة والتكنولوجيا والاستثمار في مساحة واحدة.

القمة، التي تمتد لثلاثة أيام، لا تنطلق من مفهوم المؤتمر التقليدي، وإنما من منطق بناء الأسواق والشراكات؛ إذ تجمع مطوري المشاريع والمستثمرين وشركات التكنولوجيا والهندسة وصناع القرار، وتوفر لهم لقاءات B2B وجلسات عمل وورشاً متخصصة وحلقات نقاش تركز على فرص التعاون والمشاريع القابلة للتنفيذ.

وتكتسب هذه المنصة أهميتها من كون الأردن لا يقدم نفسه كسوق مستهلك للاستثمار فحسب، وإنما كنقطة اتصال بين المستثمر والأسواق الإقليمية، مستفيداً من موقعه وموارده البشرية والبنية التشريعية والاستثمارية وتطور قطاعاته ذات الأولوية.

ويأتي ذلك في وقت تعمل فيه المملكة على توسيع محفظة الفرص الاستثمارية وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص؛ إذ تشير بيانات رسمية حديثة إلى تطوير 128 فرصة استثمارية و11 مشروعاً ضمن محفظة الشراكة بين القطاعين العام والخاص حتى نهاية أيلول 2026. (Petra)

ومن هنا، تأتي ENERGY X كجزء من حراك أوسع يقوده القطاع الخاص: جذب المستثمر إلى الأردن، وربطه بالفرص، ثم فتح الطريق أمامه إلى أسواق المنطقة.

