خبرني - شهدت مؤشرات تسجيل الشركات ورفع رؤوس الأموال ارتفاعا خلال العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، بالتزامن مع تراجع حالات التصفية والفسخ التراكمية، وفقا لمدير عام دائرة مراقبة الشركات وائل العرموطي.

وقال العرموطي، الأربعاء، خلال مناقشة اللجنة المالية النيابية موازنة وزارة الصناعة والتجارة والتموين لعام 2026، إن أرقام دائرة مراقبة الشركات تُعلن بشكل دوري شبه شهري، مشيراً إلى أن عدد الشركات المسجلة بلغ حتى اليوم 7,358 شركة، مقارنة بـ6,989 شركة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بنمو يقارب 5%.

وأضاف أن رؤوس الأموال ارتفعت للعام الثاني على التوالي، لتصل إلى مليار و183 مليون دينار حتى اليوم، مقارنة بمليار و141 مليون دينار في التاريخ ذاته من العام الماضي، بزيادة تقارب 40 مليون دينار.

وفيما يتعلق بالشركات الخارجة من السوق، أشار العرموطي إلى أن 13 شركة فقط من الشركات المسجلة خلال العام الحالي خرجت من السوق، مقارنة بـ29 شركة خلال العام الماضي.

ولفت إلى أن حالات التصفية والفسخ التراكمية انخفضت بنسبة 16% مقارنة بالعام الماضي، لتصل إلى 966 شركة من إجمالي الشركات المسجلة منذ التأسيس.

وأكد العرموطي ضرورة التفريق بين مفهوم التصفية والشطب، مشيراً إلى إمكانية تزويد رئيس اللجنة بتقرير تفصيلي بهذا الشأن.