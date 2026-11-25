خبرني - أحال مجلس النواب، الأربعاء، 4 مشاريع قوانين معدلة إلى اللجنة القانونية النيابية، لدراستها ومناقشة موادها.

وشملت مشاريع القوانين المحالة، مشروع القانون المعدل لقانون منع الإرهاب، ومشروع القانون المعدل لقانون الأحداث، ومشروع القانون المعدل لقانون مراكز الإصلاح والتأهيل، ومشروع قانون معدل لقانون امانة عمان الكبرى لسنة 2026.

جاء ذلك خلال جلسة عقدها المجلس، الأربعاء، برئاسة رئيس المجلس الدكتور إبراهيم الطراونة، وحضور رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان وأعضاء في الفريق الحكومي، وترأس جانبا منها النائب الأول لرئيس المجلس آية الله الفريحات.

وكان الطراونة أكد في مستهل الجلسة أن المجلس تعهد في رده على خطاب العرش السامي بمراجعة التشريعات المتعلقة بالأمن المجتمعي، ودراسة ما يلزم من تعديلات تعزز قدرة مؤسسات الدولة على مواجهة الإرهاب والتطرف، وترسخ منظومة الحصانة الفكرية والأخلاقية.

وأضاف أن المجلس يمارس حقه الدستوري في النظر في مشروع القانون المعدل لقانون منع الإرهاب، الذي ورد من الحكومة بصفة الاستعجال، واتخاذ القرارات التي تصون الوطن وتحمي منجزاته، مشددا على أن تحصين المجتمع وحماية الأجيال وصون النسيج الوطني مسؤولية تستوجب تكامل الجهود الوطنية.