خبرني - مندوباً عن الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة الأردنية، كرّم رئيس هيئة الأركان المشتركة، اللواء الركن مجدي محمد الحراسيس، الأربعاء، عدداً من ضباط القوات المسلحة الأردنية، تقديراً لتفوقهم وتميّزهم وحصولهم على المركز الأول في الدورات العسكرية الخارجية التي شاركوا فيها في عدد من الدول الشقيقة والصديقة، وذلك بمنحهم هدايا ملكية تقديراً لإنجازاتهم.

ونقل اللواء الركن الحراسيس للمكرّمين تحيات واعتزاز القائد الأعلى، مباركاً لهم ما حققوه من نتائج مشرّفة تعكس مستوى التأهيل والتدريب والكفاءة التي يتمتع بها ضباط القوات المسلحة الأردنية، وما أظهروه من انضباط والتزام وروح تنافسية عالية خلال مشاركتهم في تلك الدورات.

وأكد أن هذا التكريم يجسد اهتمام الملك بتقدير الكفاءات العسكرية والاحتفاء بالإنجازات النوعية التي يحققها منتسبو القوات المسلحة، وحرص الملك على دعم المتميزين وتحفيزهم لمواصلة مسيرة العطاء والتفوق، بما يسهم في تطوير القدرات البشرية وتعزيز منظومة الاحتراف العسكري.

وأشاد رئيس هيئة الأركان المشتركة بالمستوى المتقدم الذي وصل إليه منتسبو القوات المسلحة في مختلف المجالات والتخصصات، مؤكداً أن ما يحققه الضباط من مراكز متقدمة في الدورات الخارجية يعكس كفاءة المؤسسة العسكرية الأردنية وقدرتها على المنافسة والتميّز، ويجسد الصورة المشرفة التي يقدمها الجيش العربي في المحافل العسكرية الإقليمية والدولية.