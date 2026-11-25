خبرني - أصدر البنك المركزي العراقي، يوم الأربعاء، تعميماً إلى المصارف المجازة كافة، بما فيها المصارف الإسلامية، يتضمن ضوابط جديدة لتمويل عمليات الاستيراد من الأردن، استناداً إلى توجيهات مكتب رئيس مجلس الوزراء العراقي الصادرة خلال شهر تشرين الثاني الجاري.

ويقضي التعميم، بمنع المصارف من إجراء أي تحويلات مالية لتمويل الاستيراد من الأردن إلى جهات غير الشركات أو المصانع المصنعة فعلياً للمنتجات داخل المملكة، مع اشتراط استكمال الوثائق والشهادات الرسمية وتدقيقها قبل تنفيذ التحويلات، بما يثبت المنشأ الأردني للبضائع والجهة المنتجة لها.

كما ألزم البنك المركزي، الجهات المستوردة بتقديم المستندات المطلوبة، وفي مقدمتها شهادة المنشأ الأصلية، والشهادات الصحية والبيطرية، فضلاً عن الوثائق التي تثبت صدور المنتجات فعلياً عن المصنع أو الجهة المنتجة في الأردن، مؤكداً ضرورة التحقق من صحة الوثائق قبل السماح بإتمام إجراءات الاستيراد أو الاستفادة من الإعفاءات الجمركية والتسهيلات التجارية المقررة بين البلدين.