خبرني - يترأس نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ونائب رئيسة المفوضية الأوروبية والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، مساء الأربعاء، أعمال المنتدى الإقليمي الحادي عشر لوزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط، الذي يُعقد في برشلونة.

ويأتي المنتدى، الذي انطلقت فعالياته التمهيدية الاثنين، بعد عام على اعتماد الرؤية الاستراتيجية الجديدة للاتحاد من أجل المتوسط وإطلاق ميثاق الاتحاد الأوروبي للمتوسط، خلال المنتدى العاشر الذي عقد في برشلونة في تشرين الثاني 2025، برئاسة مشتركة من الأردن والاتحاد الأوروبي.

ويركز المنتدى الحالي على تقييم التقدم المحرز في التعاون بين دول المتوسط، وتعزيز التنسيق بين السياسات والمبادرات الإقليمية، والبحث في آليات تحويل الالتزامات السياسية إلى مشاريع ونتائج قابلة للقياس تنعكس على حياة المواطنين.

كما تتناول المناقشات سبل تعزيز القدرة على الصمود أمام الأزمات الإقليمية، ودعم التعاون الاقتصادي والتنموي، وتحسين الترابط بين دول المنطقة، إلى جانب قضايا المناخ والمياه والطاقة، وتعزيز دور المرأة والمجتمع المدني والسلطات المحلية في تنفيذ الأولويات المشتركة.

وتسبق الاجتماع الوزاري مجموعة من الفعاليات واللقاءات المتخصصة يومي الاثنين والثلاثاء، تتناول تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، ودور المدن المتوسطية في مواجهة الأزمات، والتعاون في الحماية المدنية والوقاية من الكوارث، وتعزيز القدرة على الصمود.

كما يعقد كبار المسؤولين في الدول الأعضاء اجتماعا صباح الأربعاء، تمهيدا لاجتماع وزراء الخارجية بعد الظهر.

ويضم الاتحاد من أجل المتوسط 43 دولة، ويتولى الأردن والاتحاد الأوروبي رئاسته المشتركة منذ عام 2012، في إطار يقوم على الشراكة بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط، بينما تتخذ الأمانة العامة للاتحاد من برشلونة مقرا لها.

ويعد المنتدى الإقليمي السنوي أعلى منصة سياسية دورية للحوار بين الدول الأعضاء، ويهدف إلى تحديد الأولويات الاستراتيجية وتعزيز التعاون والتكامل الإقليمي، ومواجهة التحديات المشتركة في منطقة المتوسط.