خبرني - أجرى المنتخب الوطني الأول للرجال لكرة السلة، الأربعاء، تدريبه الرسمي الأول في صالة كاريسما أرينا بمدينة سيريمبان الماليزية، استعدادا لمواجهتي نيوزيلندا وأستراليا يومي 27 و29 تشرين الحالي، ضمن منافسات النافذة الـ5 من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2027 في قطر.

وكان لاعبو المنتخب خضعوا لتدريبات فردية في صالة اللياقة البدنية، عقب وصولهم لمقر إقامتهم أمس الثلاثاء، بهدف الاستشفاء والتخلص من إرهاق السفر، قبل أن يعقد الجهاز الفني جلسة لتحليل الفيديو، تضمنت دراسة نقاط القوة والضعف لدى المنتخبين النيوزيلندي والأسترالي.

واستقر الجهاز الفني بقيادة الإسباني لويس جيل توريس على قائمة تضم 14 لاعبا لتمثيل المنتخب الوطني في النافذة الخامسة، وهم: أحمد الحمارشة، وهاشم عباس، وبيرن بافورد، وعبدالله أولاجوان، وسامي بزيع، ويوسف أبو وزنة، ومالك كنعان، وعمر حجاري، وروحي الكيلاني، وعبدالله شتات، وخالد الظاهر، وعاكف الشياب، وقصي فريحات، وفريدي إبراهيم، الذي التحق بالوفد أمس الثلاثاء.

ويغيب اللاعب محمد مسعود عن القائمة، لعدم استكمال اعتماده ضمن قائمة اللاعبين الدولية الخاصة بالنافذة الخامسة.

ويرأس وفد المنتخب نائب رئيس اللجنة المؤقتة سعد بني هاني، ويضم الوفد الجهاز الفني والإداري والطبي، إلى جانب المدير الفني لبرامج المنتخبات الوطنية مروان معتوق، ومحلل الأداء إغناسيو رودريغيز، ومدرب اللياقة البدنية أحمد سمير، والمعالجين لؤي مرايات ويونس الرفاعي، ومدير المنتخبات الوطنية محمد الدباس، والإداري عبد الهادي سلامة، والمنسق الإعلامي خالد العميري، والمصور زيد ميسر.

ويستهل المنتخب الوطني مبارياته بمواجهة نظيره النيوزيلندي عند الساعة 9 صباحا بتوقيت الأردن، يوم الجمعة المقبل، في صالة كاريسما أرينا بمدينة سيريمبان، قبل أن يلتقي المنتخب الأسترالي في الصالة ذاتها عند الساعة 3 مساء بتوقيت الأردن، يوم الأحد المقبل.

ويحتل المنتخب الوطني المركز الـ4 في ترتيب المجموعة الـ5 برصيد 13 نقطة، متساويا مع المنتخب الإيراني صاحب المركز الـ3، الذي يتقدم بفارق السلات في المواجهات المباشرة، فيما تتصدر أستراليا الترتيب برصيد 16 نقطة، تليها نيوزيلندا بـ14 نقطة، ثم الفلبين في المركز الـ5 برصيد 12 نقطة، وسورية في المركز الـ6 والأخير برصيد 10 نقاط.