خبرني - أكد وزير العمل نضال القطامين أن الوزارة تمضي في تنفيذ إجراءات لإعادة تنظيم سوق العمل الأردني، ومعالجة الاختلالات في نسب العمالة الوافدة، بما يعزز فرص تشغيل الأردنيين ويدعم إحلال العمالة الوطنية في المهن والقطاعات التي تتوافر فيها الكفاءات المحلية.

وفي ملف البطالة، أشار إلى أن أعداد المتعطلين عن العمل تتجاوز 400 ألف شخص في مختلف محافظات المملكة، مع تفاوت معدلات البطالة بين المناطق، وارتفاعها بين الإناث مقارنة بالذكور في عدد من المحافظات.

وقال القطامين، خلال مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة مع اللجنة المالية النيابية، إن دراسة لدائرة الإحصاءات العامة أظهرت وجود أكثر من مليون عامل في المملكة يعملون ضمن أنشطة غير منظمة، من مختلف الجنسيات، مشيراً إلى أن هذه المؤشرات تستدعي تكثيف الجهود لضبط سوق العمل والحد من مخالفات تنظيمه.

وأوضح أن الدراسة، التي أُجريت نهاية عام 2025، استندت إلى إسقاطات إحصائية ولم تعتمد على حصر فعلي لأعداد العاملين بحسب جنسياتهم، لافتاً إلى أن الوزارة بدأت دراسة بيانات التعداد السكاني لعام 2026، تمهيداً للحصول على مؤشرات أكثر دقة حول أعداد العاملين في المملكة، والمتوقع توفرها مطلع عام 2027.

وأشار إلى أن قانون تنظيم المهن، الذي أقره مجلس النواب، يشكل أداة مهمة للحد من العمالة غير المنظمة، وتحديث بيانات سوق العمل، وتعزيز الالتزام بتصاريح العمل وفقاً للتشريعات النافذة.

وبيّن القطامين أن مراجعة بيانات سوق العمل كشفت عن ارتفاع نسب العمالة الوافدة في عدد من القطاعات، إلى جانب وجود مخالفات في مهن مغلقة أمام غير الأردنيين، بما فيها بعض المهن المتخصصة، مؤكداً بدء إجراءات بالتنسيق مع القطاعات الاقتصادية لإعادة النظر في نسب العمالة الوافدة، وإغلاق مهن إضافية أمامها، ومعالجة التجاوزات القائمة.

وأكد أن الوزارة تعمل على تطوير برامج التدريب المهني وربطها باحتياجات القطاعات الاقتصادية، بما يسهم في مواءمة مهارات الباحثين عن عمل مع متطلبات أصحاب العمل، وتقليص الفجوة بين مخرجات التدريب والفرص المتاحة.

ورفض القطامين وصف الشباب الأردني بالعزوف عن العمل، مؤكداً قدرتهم على الانخراط في مختلف المهن والتخصصات متى توافرت بيئة العمل الملائمة والأجور العادلة والتدريب اللازم.

ولفت إلى أن الوزارة بدأت تنفيذ برامج تشغيل تستهدف قطاعات تواجه تحديات في استقطاب العمالة الوطنية، من بينها القطاع الزراعي، بهدف زيادة مشاركة الأردنيين فيها وتحقيق إحلال تدريجي للعمالة الوطنية.

وأكد أهمية تعزيز التنسيق مع اللجنتين الماليتين ولجنة العمل النيابيتين لمتابعة برامج التشغيل والتدريب ومعالجة البطالة، مشيراً إلى دور مؤسسة التدريب المهني وصندوق التنمية والتشغيل والشركة الوطنية للتشغيل في دعم جهود الوزارة وتوسيع فرص العمل.