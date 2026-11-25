خبرني - اختتم معرض ومؤتمر معدات العمليات الخاصة "سوفكس" فعاليات دورته الخامسة عشرة، التي أقيمت خلال الفترة من 27-29 تشرين الأول 2026 في العقبة تحت الرعاية الملكية السامية لجلالة الملك عبدالله الثاني، والتي سلط الضوء من خلالها على مسيرته الحافلة الممتدة على مدى ثلاثة عقود، مستقطباً مشاركة واسعة من مجتمع الدفاع والأمن الدولي.

وكانت دورة 2026 من "سوفكس"، والتي نُظمت تحت مظلة القوات المسلحة الأردنية-الجيش العربي، قد شهدت بالنظر لتميزها هذا العام، مشاركة 400 شركة عارضة من 38 دولة، بالإضافة إلى 602 وفد رسمي مثلوا 85 دولة، كما استقبلت 25 ألف زائر، إلى جانب 450 صحفياً وممثلاً عن وسائل الإعلام، فضلاً عن الشركاء الإعلاميين البالغ عددهم 33 شريكاً.

وكان الحدث قد استهل بتفضل جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة الأردنية-الجيش العربي، الملك عبدالله الثاني المعظم، بافتتاح فعاليات المعرض بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد، وسمو الأمير هاشم بن عبدﷲ الثاني. وخلال جولته في المعرض، استمع جلالته إلى إيجاز من ممثلي الشركات المشاركة والقائمين على الأجنحة الوطنية والدولية حول معروضاتهم وأحدث معدات العمليات الخاصة والأنظمة الذكية والتطورات في تكنولوجيا الدفاع.

وفي تعليق له حول مرور 30 عاماً على انطلاق "سوفكس"، قال رئيس مجلس إدارة شركة "سوفكس"، اللواء المتقاعد المهندس أيمن أحمد البطران: "على مدى ثلاثة عقود، نجح سوفكس في استقطاب مجتمع العمليات الخاصة والأمن الداخلي من مختلف أنحاء العالم وجمع أعضائه والمعنيين به تحت سقف واحد في الأردن، موفراً مساحة للتواصل وتبادل الآراء والخبرات بين القيادات العسكرية والحكومات والمتخصصين في الصناعات الدفاعية، حول الأولويات والقضايا المشتركة."

وأضاف البطران بالقول: "إن استمرارية تنظيم حدث بهذا الحجم تعكس قدرة المملكة على جمع الأطراف الدولية المعنية لمناقشة القضايا المهمة في قطاعي الدفاع والأمن. ومع استمرار التطور الذي يشهده القطاعان، يواصل سوفكس التزامه بأداء دوره كمنصة فاعلة تتيح للأردن تعزيز علاقاته الدولية، وتبادل الخبرات، والإسهام في تطوير مجتمع الدفاع العالمي."

وبالاستناد إلى إرثه العريق، شهد "سوفكس" في دورة 2026 توسعة كبيرة في مساحة المعرض، وتنوعاً أكبر في المعدات والأنظمة المعروضة في مجالي الدفاع والأمن، بما يعكس التحولات المتسارعة في أولويات هذين المجالين. وقد شملت أبرز مجالات التركيز العديد من القدرات متنامية الأهمية بما في ذلك: الأنظمة ذاتية التشغيل، والذكاء الاصطناعي، والحروب الإلكترونية، وتقنيات مكافحة الطائرات المسيرة، والتكامل بين مختلف المجالات العملياتية، ما أبرز الحاجة إلى تطوير أنظمة متصلة وقادرة على إتاحة الفرصة لتبادل المعلومات والعمل باتساق وتكامل، بما يعزز الوعي الظرفي ويرفع كفاءة الاستجابة للتحديات الأمنية التي تشهد تعقيداً متزايداً.

ويواصل "سوفكس" أداء دور محوري منذ انطلاقته في عام 1996، من حيث المساهمة المؤثرة في تعزيز مكانة الأردن ضمن مجتمع الدفاع والأمن الدولي، وترسيخ حضور المملكة كوجهة للتواصل والتعاون الدولي في القضايا الدفاعية والأمنية. ويعكس استمرار تطور المعرض وتنامي مكانته على النطاق الدولي، قدرة المملكة على استضافة الفعاليات الكبرى ذات الأهمية العالمية، ودعم الحوار حول التحديات الأمنية التي تشهدها المنطقة والعالم.