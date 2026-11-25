خبرني - صوّت مجلس النواب، الأربعاء، على شطب عبارة «ابن مرة» من محضر الجلسة، والتي وردت على لسان النائب الدكتور عارف السعايدة، بناءً على طلب تقدم به النائب عبد الهادي بريزات.

وأكد البريزات أن السعايدة من أصحاب الخلق والأدب والخبرة في العمل النيابي ، وما بدر منه كان في حالة غضب لا أكثر .

وجاء ذلك عقب مداخلة غاضبة للسعايدة، أعرب خلالها عن استيائه من تأخير دوره في الحديث، رغم تسجيل اسمه مسبقًا وطلبه الحديث عبر نقطة نظام.

وكان السعايدة قد رفض ما اعتبره تهميشًا لدوره النيابي، قائلًا: «لن يستطيع ابن مرة أن يهمش دور الدكتور عارف السعايدة تحت قبة البرلمان».

وطالب بريزات بشطب العبارة من محضر الجلسة، ليصوّت المجلس على شطبها.

