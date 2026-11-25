خبرني - احتجت النائبة ديمة طهبوب على استثناء اسمها من عضوية لجنة العمل النيابية، رغم إبلاغها مسبقاً بإدراجها ضمن تشكيل اللجنة بناء على طلبها.

وقالت طهبوب إن لجنة التوافق على اللجان النيابية أبلغتها اليوم بوجود اسمها ضمن لجنة العمل، وأنه سيجري التصويت على تشكيلها في نهاية الجلسة، إلا أنها فوجئت باستثناء اسمها عند التصويت.

واعتبرت طهبوب أن ما جرى يمثل مصادرة لحقها، لأسباب لا تعرفها.

وتحظى لجنة العمل النيابية باهتمام واسع خلال المرحلة المقبلة، كونها ستتولى مناقشة قانون الضمان الاجتماعي المثير للجدل.