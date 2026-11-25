خبرني - أعلن اتحاد كرة القدم، أسماء الطواقم التحكيمية التي ستتولى إدارة مباريات الجولة التاسعة من دوري المحترفين التي تنطلق غدا الخميس.

وتفتتح الجولة بلقاء البقعة مع الجزيرة عند السادسة مساءً على ملعب البترا.

وتتواصل المنافسات الجمعة، حيث يلتقي شباب الأردن مع السلط عند الـ5 مساء على ستاد الملك عبدالله الثاني، ويواجه الوحدات نظيره دوقرة عند الـ7 والنصف مساء على ستاد عمان الدولي.

وتختتم منافسات الأسبوع السبت، بلقاء العربي مع الفيصلي عند الـ5 مساء على ستاد الملك عبدالله الثاني، فيما يلتقي الرمثا مع الحسين عند الـ7 والنصف مساء على ستاد عمان الدولي.

ويتصدر الفيصلي والرمثا جدول الترتيب برصيد 15 نقطة، يليهما الوحدات بـ14 نقطة، ثم الحسين بـ12 نقطة، والبقعة بـ11 نقطة، والجزيرة بـ10 نقاط، والسلط والعربي بـ8 نقاط، وشباب الأردن بـ7 نقاط، ودوقرة أخيرا بـ5 نقاط.

وفيما يلي الطواقم التحكيمية لمباريات الأسبوع الـ9: مباراة البقعة والجزيرة: الحكام: أدهم مخادمة للساحة، الحكام المساعدين محمد محرم، معتصم نجداوي، ومحمد أسامة رابعا.

حكام تقنية الفيديو VAR: عمر حرزالله، ومحمد الخلف مساعدا.

مباراة شباب الأردن والسلط: الحكام: محمد مفيد للساحة، الحكام المساعدين عمرو عجاج، وقيس خميس، وأحمد يعقوب رابعا.

حكام تقنية الفيديو VAR: أدهم مخادمة، وأحمد محسن مساعدا.

مباراة الوحدات ودوقرة: الحكام: محمود السوالمة للساحة، الحكام المساعدين أحمد الرويلي، وأحمد الحتو، وإسراء مبيضين رابعا.

حكام تقنية الفيديو VAR: أسامة حسن، ومحمد أسامة مساعدا.

مباراة العربي والفيصلي: الحكام: محمد أسامة للساحة، الحكام المساعدين محمد الخلف، أيمن عبيدات، ومعاذ عبدالسلام رابعا.

حكام تقنية الفيديو VAR: أدهم مخادمة، وقيس غوانمة مساعدا.

مباراة الرمثا والحسين: الحكام: مروان السماعيل للساحة، الحكام المساعدين حمزة سعادة، صابرين العبادي، وأحمد الخوالدة رابعا.

حكام تقنية الفيديو VAR: محمد مفيد، وهادي أدهم مساعدا.