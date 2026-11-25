خبرني - تستأنف يوم غد الخميس، منافسات دوري المحترفين لكرة القدم، بعد فترة توقف استمرت نحو أسبوعين، بسبب فترة التوقف الدولية التي تتيح للمنتخب الوطني خوض التدريبات والمباريات الودية.

وتنطلق غدا مباريات الأسبوع التاسع بإقامة مباراة واحدة، تجمع فريقي الجزيرة والبقعة عند الساعة 6 مساء، على ستاد البتراء بمدينة الحسين للشباب.

وتتواصل المنافسات يوم الجمعة، بإقامة مباراتين، تجمع الأولى شباب الأردن والسلط عند الساعة الخامسة مساء، على ستاد الملك عبدالله الثاني في القويسمة، فيما يستقبل الوحدات ضيفه دوقرة عند الساعة 7:30 مساء، على ستاد عمان الدولي.

وتختتم مباريات الجولة السبت، بإقامة مواجهتين، تجمع الأولى العربي والفيصلي عند الساعة الخامسة مساء، على ستاد الملك عبدالله الثاني في القويسمة، فيما تتجه الأنظار عند الساعة 7:30 مساء إلى ستاد عمان الدولي، حيث يلتقي الجاران الرمثا والحسين إربد.

ويتصدر الفيصلي والرمثا جدول الترتيب برصيد 15 نقطة لكل منهما، ويأتي الوحدات ثالثا برصيد 14 نقطة، يليه الحسين إربد برصيد 12 نقطة، ثم البقعة برصيد 11 نقطة، والجزيرة برصيد 10 نقاط، والسلط والعربي برصيد 8 نقاط لكل منهما، وشباب الأردن برصيد 7 نقاط، فيما يحتل دوقرة المركز الأخير برصيد 5 نقاط.