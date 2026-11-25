خبرني - أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة، متحدثا نيابة عن مديرة مؤسسة المواصفات والمقاييس بالوكالة وفاء المومني، أن الوزارة اعتمدت المواصفة الأوروبية نظرا لصعوبة وضع مواصفة أردنية خاصة لكون العملية معقدة مع الشركات العالمية، مشيراً إلى أن تحديث المواصفة الأردنية يتم دورياً وفق المستجدات الدولية ومراكز الغذاء العالمية.

‎وأوضح القضاة أن العينة التمثيلية المأخوذة من أي شحنة مُصنّعة أو مستوردة تبلغ عادة 5%، وترتفع نسب الفحص تبعا لدرجات الخطورة (المتوسطة أو المنخفضة أو المنخفضة جداً) بحيث لا تتجاوز في الغالب 15% إلى 20% كي لا تشكل عائقاً، لافتاً إلى الاستعانة بمختبرات الجمعية العلمية الملكية والمختبرات المحلية للفحوصات غير المتوفرة في المواصفات، أو اعتماد فحص مخبري دولي معتمد للحالات عالية الخطورة ذات الاستخدام المحدود جداً.

‎وفيما يتعلق بالخطط المستقبلية، أشار القضاة إلى اعتماد مشروع "الفحص من طرف ثالث" خلال عامي 2027 و2028، عبر تفويض جهات دولية متخصصة ومعتمدة عالمياً لفحص المنتجات والمصانع في بلد المنشأ وإصدار شهادات المطابقة، بدلاً من الاكتفاء ببيانات الشركات أو فحص العينات فقط، موضحاً أنه تم رصد نصف المخصصات المطلوبة في موازنة 2027 واستكمالها في 2028، مع توفير نحو نصف مليون دينار إضافية في الشق الرأسمالي للمشروع في العام المقبل.

‎وبيّن القضاة أن موازنة المؤسسة تبلغ نحو 9.782 مليون دينار، فيما تتراوح إيراداتها بين 13 و16 مليون دينار، ويُقدّر أن تبلغ نحو 15 مليون دينار في عام 2027، ما يتيح توريد فائض سنوي إلى الموازنة العامة يتراوح بين 5 و7 ملايين دينار.