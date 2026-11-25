خبرني - في إطار متابعة القضايا الخدمية والاطلاع على واقع المنطقة، أجرى عطوفة محافظ المفرق الدكتور أسامة عبدالله الهاشم زيارة تفقدية إلى مديرية قضاء أم القطين، بحضور مدير القضاء الدكتور مخلد الحماد، ورئيس لجنة بلدية أم القطين والمكيفتة السيد طالب منصور الحماد.

وجرى خلال الزيارة بحث عدد من القضايا التي تهم أبناء المنطقة، وفي مقدمتها مشكلة شح المياه والنقص الحاصل في كميات التزويد المائي، حيث تمت مناقشة واقع الخدمة والتحديات التي تواجه المنطقة، وسبل متابعة هذه القضية مع الجهات المعنية بما يسهم في التخفيف من معاناة المواطنين.

وعلى هامش الزيارة، كرّم عطوفة المحافظ الرقيب محمد بخيتان عودة العظامات، أحد مرتبات مجموعة مراسم الأمن العام، تقديراً لإنجازه الرياضي المشرّف بحصوله على المركز الأول في بطولة كأس العالم لالتقاط الأوتاد، في إنجاز يعكس تميز أبناء المنطقة واعتزازهم بالإنجازات الوطنية على المستوى الدولي.

كما تضمنت الزيارة جولة ميدانية في قضاء أم القطين، شملت زيارة سرية الهجانة الأولى / أم القطين، للاطلاع على واقع العمل والخدمات المقدمة.

ويأتي هذا اللقاء في سياق تعزيز التواصل الميداني والوقوف على أبرز احتياجات المنطقة، وتقدير الكفاءات والإنجازات التي يحققها أبناؤها في مختلف المجالات.