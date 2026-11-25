خبرني - انتقل إلى رحمة الله تعالى المتصرف المتقاعد، رئيس لجنة بلدية الزعتري والمنشية: الدكتور جمال خلف شافي السرحان (ابو خالد)، والذي انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم الأربعاء.

وسيشيع جثمانه الطاهر يوم غدا الخميس الموافق (٢٦ /١١ /٢٠٢٦)، بعد صلاة الظهر في المسجد الكبير في بلدة سما السرحان بمحافظة المفرق، وسيكون الدفن في مقبرة العائلة.

سيتم تقبل التعازي من الساعه 10 صباحا يوميا ولمدة ٣ ايام بديوان المرحوم خلف شافي السرحان في بلدة سما السرحان الحي الشمالي، وللنساء في منزل الفقيد.

وعم الحزن محافظة المفرق، مستذكرين المرحوم وافضاله ومجالسه الطيبة وتعامله الإنساني.

رحم الله الفقيد رحمة واسعة واسكنه فسيح جناته

وإنا لله وإنا إليه راجعون