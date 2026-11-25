خبرني - وقّعت شركة البوتاس العربية، وذراعها التجاري واللوجستي في القارة الأوروبية APC Trading & Logistics Europe AG مذكرة تفاهم مع شركة “فيرتيغلوب” ، أكبر مُصدّر بحري في العالم لليوريا والأمونيا معاً، لاستكشاف فرص التعاون المشترك في مجالات توزيع الأسمدة والخدمات اللوجستية والاستثمار، مع التركيز في المرحلة الأولى على السوق الأوروبي، إلى جانب بحث سبل توسيع حضورهما القائم في السوق الأسترالي.

ووقّع المذكرة خلال المنتدى الاستراتيجي للاتحاد الدولي للأسمدة في لشبونة، كل من الرئيس التنفيذي لشركة البوتاس العربية الدكتور معن النسور، ونائب الرئيس الأول والرئيس التنفيذي للشؤون التجارية والعمليات في APC Trading & Logistics Europe AG المهندس رشيد اللوباني، وعن جانب "فيرتيغلوب" الرئيس التنفيذي أحمد الحوشي، ونائب الرئيس للشؤون التجارية حسين نبيل.

وتؤسس مذكرة التفاهم إطاراً للعمل المشترك يستهدف استكشاف الفرص المتاحة في أربعة محاور رئيسة تشمل: توزيع الأسمدة، والخدمات اللوجستية، وتطوير الأسواق، وبحث الاستثمارات الاستراتيجية المحتملة.

وبموجب مذكرة التفاهم سيعمل الجانبان على دراسة تطوير نموذج تجاري متكامل يجمع بين سماد كلوريد البوتاسيوم الذي تنتجه "البوتاس العربية" والأسمدة النيتروجينية، وفي مقدمتها سماد اليوريا التي تنتجها "فيرتيغلوب"، بما يتيح للموزعين والمزارعين الحصول على مجموعة متكاملة من العناصر الغذائية للمحاصيل عبر قناة توريد موحدة، ويرفع من كفاءة عمليات الشحن والتخزين وتنافسية الشركتين في الأسواق العالمية الرئيسية.

ويتركّز التعاون المقترح في مرحلته الأولى على السوق الأوروبي؛ إذ سيعمل الطرفان على دراسة توظيف قدراتهما المشتركة في التخزين والتوزيع والخدمات اللوجستية لخدمة العملاء بمرونة وكفاءة أعلى، بالتوازي مع استكشاف سبل توسيع حضورهما وزيادة حصتهما السوقية في السوق الأسترالي انطلاقاً من شراكتهما القائمة فيه، فضلاً عن بحث فرص الاستثمار المشترك في مشاريع قطاع الأسمدة بما ينسجم مع الخطط الاستراتيجية لكل منهما.

وفي تعليقه على هذه الخطوة، أكد رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية المهندس شحادة أبو هديب، أن توقيع مذكرة التفاهم يعكس الثقة المتزايدة التي تحظى بها منتجات البوتاس الأردني لدى الشركات العالمية الرائدة، ويرسّخ مكانة شركة البوتاس العربية كشريك موثوق في الأسواق العالمية.

وأشار المهندس أبو هديب إلى أن التكامل بين منتجات شركة البوتاس العربية ومحفظة "فيرتيغلوب" يوفّر حلولاً أكثر تكاملاً وكفاءة للمزارعين والعملاء، بما يدعم استقرار منظومة الغذاء العالمية من جهة ، وينسجم مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي في تعظيم القيمة المضافة للصناعات الوطنية وتوسيع انتشارها في الأسواق الخارجية من جهة أخرى.

بدوره، لفت الرئيس التنفيذي لشركة البوتاس العربية، الدكتور معن النسور، إلى أن استكشاف آفاق العمل المشترك مع "فيرتيغلوب" يواكب خطط الشركة لتعزيز وجودها في الأسواق الدولية الحيوية وعلى رأسها القارة الأوروبية.

وأكّد الدكتور النسور أن التعاون مع "فيرتيغلوب"، والاستفادة من الإمكانات والخبرات العالمية التي تقدمها الشركة، يشكّل فرصة مهمة لتطوير مجالات التعاون وتحويل الرؤية المشتركة إلى فرص تجارية عملية ومستدامة تحقق قيمة مضافة للشركتين وعملائهما.

وبهذه المناسبة، قال أحمد الحوشي، الرئيس التنفيذي لشركة “فيرتيغلوب”: "تعكس مذكرة التفاهم تركيزنا المستمر على بناء شراكات استراتيجية تسهم في تعزيز سلاسل التوريد، والقدرات اللوجستية، وتوسيع قدراتنا التجارية في مختلف أنحاء أوروبا. ومن خلال هذا التعاون، نسعى إلى استكشاف فرص جديدة للتعاون التجاري والنمو والاستثمار، بما يتيح تقديم حلول أكثر تكاملاً لعملائنا."

من ناحيته أشار المهندس رشيد اللوباني نائب الرئيس الأول والرئيس التنفيذي للشؤون التجارية والعمليات في شركة APC Trading & Logistics Europe AG ، إلى أن التعاون المقترح مع "فيرتيغلوب"يؤسّس لتطوير قنوات توزيع متكاملة في القارة الأوروبية، مبيناً أن توظيف قدرات الشركتين في الشحن والتخزين سيسهم في خفض الكلف اللوجستية وتأمين احتياجات العملاء من الأسمدة المتكاملة بكفاءة وسرعة أعلى.

وتُعد شركة "فيرتيغلوب" أكبر مُصدّر بحري في العالم لليوريا والأمونيا معاً، وأكبر مُنتج للأسمدة النيتروجينية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من خلال منشآتها الإنتاجية في دولة الإمارات العربية المتحدة ومصر والجزائر. وهي منصة أدنوك وXRG الحصرية لإنتاج الأمونيا، وكذلك تعتبر الشركة موزعاً رئيسياً للأسمدة في السوق الاسترالي.

