خبرني - قضت محكمة صلح جزاء غرب عمّان بحبس سائق لمدة 3 أشهر، بعد إدانته بملاحقة امرأة أثناء عودتها إلى منزلها فجراً، وتوجيه عبارات منافية للحياء بحقها.

وبحسب تفاصيل القضية، فإن المرأة كانت تسير قرابة الساعة الرابعة فجراً، عندما لاحظت مركبة حمراء تسير خلفها، وبدأ سائقها بمغازلتها والتعليق على جسدها، قائلاً لها: «والله جسمك حلو وتعالي نطلع نتسلى».

ورغم تجاهلها له، واصل ملاحقتها بمركبته، بل التف أمامها بعد أن عبرت الشارع إلى الجهة المقابلة، ونزل من السيارة واقترب منها، قبل أن يستمر بملاحقتها حتى باب العمارة التي تسكن فيها.

وقامت المرأة بتسجيل رقم المركبة وإبلاغه بأنها ستتقدم بشكوى، ثم توجهت إلى إدارة حماية الأسرة والأحداث.

وقررت المحكمة تخفيض العقوبة من 6 أشهر إلى 3 أشهر، بعد إسقاط المشتكية حقها الشخصي، مع احتساب مدة التوقيف، وأصبح الحكم قابلاً للاستئناف.

