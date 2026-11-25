خبرني - أكدت المؤسسة التعاونية الأردنية، الأربعاء، أن سعر بيع بذار القمح والشعير المحسن المغربل والمعقم للمزارعين، والمقر من قبل مجلس الوزراء، بواقع (520) دينارا لطن القمح، و(440) ديناراً لطن الشعير، وهو نفس سعر الشراء من المزارعين للموسم الحالي.

وأوضحت في بيان صحفي، أن خزينة الحكومة تتحمل كلفة عملية الغربلة والتعقيم للطن الواحد من بذار القمح والشعير إضافة إلى نواتج هذه العملية، والتي تتجاوز قيمتها (120) دينارا/ طن، عدا عن الكلف التشغيلية الأخرى المرتبطةِ بعملية الغربلة والتعقيم من موادٍ ومدخلات إنتاجٍ وأيد عاملةٍ.

ونفت المؤسسة التعاونية دقة المعلومات التي تشير إلى رفع أسعار شراء بذار القمح والشعير على المزارعين لهذا العام، مؤكدةً عدم صحة تلك المعلومات والأخبار المتداولة في ظل اعتماد مجلس الوزراء أسعار الشراء للقمح والشعير من صنف (بذار) بزيادة مقدارها (20) ديناراً عن سعر العام الماضي لتصبح (520) دينارا لطن القمح ، و(440) دينارا لطن الشعير.

وأكدت أن هذه الزيادة المقرة من قبل مجلس الوزراء على أسعار شراء القمح والشعير من المزارعين تأتي في سياق الدعم الحكومي المتواصل لهم في ظل مواسم الخير الاستثنائية، ولتحفيزهم على زراعة محاصيل القمح والشعير باعتبارهما مخزوناً استراتيجياً يًعزز من منظومة الأمن الغذائي.

وقالت إن المؤسسة استقبلت من المزارعين نحو (18) ألف طن قمح وشعير الموسم الحالي وتم حفظ الناتج بعد الغربلة والتعقيم لبيعها للمزارعين ضمن ظروف تخزينٍ مواتيةٍ ومثاليةٍ تراعي المعايير الدولية، وبيئةٍ آمنةٍ ومناسبةٍ؛ للحفاظ على أصنافٍ من بذار القمح والشعير تناسب البيئية الزراعية في مختلف مناطق المملكة لعدة مواسم زراعية، وهي (17) صنفاً من القمح والشعير.

وأضاف أن المؤسسة عملت بالشراكة مع المركز الوطني للبحوث الزراعية على توفير العديد من أصناف البذار المُحسنّ من القمح والشعير للمزارعين، والتي تمتاز بجودتها العالية، ومقاومتها للجفاف، بالإضافة إلى مُلاءمتها لمختلف مناطق المملكة وبحسب معدلات الهطول المطري.

يشار إلى أن مشروع إكثار البذار الذي تنفذه المؤسسة التعاونية بالشراكة مع وزارة الزراعة والمركز الوطني للبحوث الزراعية؛ يهدف إلى المساهمة في تعزيز الأمن الغذائي، وتشجيع أصحاب الحيازات الصغيرة على استغلال أراضيهم؛ من خلال تأمينهم وتزويدهم بالبذار المناسبة والملائمة لزراعتها، وزيادة المساحات المزروعة، وتوفير فرص عمل، وكذلك المساهمة في حل مشكلتي الفقر والبطالة.