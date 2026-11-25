خبرني - كشفت تقارير إعلامية عن تحركات مكثفة قادها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائبه جيه دي فانس لإعادة جنسن هوانغ إلى منصبه رئيسا تنفيذيا لشركة "إنفيديا"، في خطوة تعكس الأهمية الاستراتيجية التي توليها الإدارة الأمريكية لدور الشركة في صناعة الذكاء الاصطناعي، والحفاظ على تنافسية الولايات المتحدة في هذا القطاع الحيوي.

وبحسب مصدر مطلع، يرى ترامب وفانس أن هوانغ يمثل شخصية محورية في دعم نماذج الذكاء الاصطناعي مفتوحة المصدر، التي تتيح للمستخدمين مستويات أكبر من التحكم والتخصيص والخصوصية، فضلا عن مرونة التكلفة، وتعتقد الإدارة الأمريكية أن استمرار قيادته للشركة من شأنه الحد من تركز النفوذ في أيدي مطوري تقنيات الذكاء الاصطناعي مغلقة المصدر.

وأشارت التقارير إلى أن ترامب وفانس عملا طوال عطلة نهاية الأسبوع على إقناع مجلس إدارة "إنفيديا" بإعادة هوانغ إلى منصبه، قبل أن يتراجع المجلس عن قراره ويعيده إلى منصب الرئيس التنفيذي، عقب تحركات واتصالات جرت خلف الكواليس.

اعتبارات الأمن القومي

وجاءت عودة هوانغ بعد إحاطة الرئيس الأمريكي ونائبه بالأبعاد المرتبطة بالأمن القومي في القضية، حيث خلصا، وفقا لـ Yahoo Finance، إلى عدم وجود أدلة تثبت تورطه في مخالفات قانونية أو تصرفات غير مشروعة تتعلق بالأمن القومي الأمريكي.

ويرى ترامب أن الحفاظ على علاقة عمل وثيقة مع رئيس "إنفيديا" يمثل فرصة مهمة لتعزيز الرقابة على صادرات الرقائق الإلكترونية المتقدمة، وضمان عدم وصولها إلى جهات أو مشترين محظورين.

وكان ترامب قد أكد، خلال مقابلة مع شبكة "سي إن بي سي"، أن مجلس إدارة الشركة طلب ضمانات بشأن عدم تشكيل هوانغ تهديدا للأمن القومي، على خلفية علاقته بأليس هوانغ، المسؤولة التنفيذية في شركة "ميغاسبييد" التي تتخذ من سنغافورة مقرا لها، والتي يُشتبه في ارتباطها بالاستخبارات الصينية.

وكان جنسن هوانغ قد أعلن استقالته في 12 نوفمبر، عقب إقراره بوجود علاقات خارج إطار الزواج، قبل أن يعود إلى منصبه بعد 12 يوما فقط.

ترامب يدعو إلى مواصلة التحقيقات

وفي سياق متصل، دعا ترامب شركة "إنفيديا" إلى مواصلة تحقيقاتها الداخلية بشأن مدى التزامها بضوابط التصدير الأمريكية، مؤكدا، في منشور عبر منصته "تروث سوشيال"، ضرورة الوفاء بالالتزامات القانونية والمسؤولية الوطنية لحماية الأمن القومي الأمريكي.

من جانبها، أكدت وزارة العدل الأمريكية عدم توصلها إلى أدلة تثبت ارتكاب هوانغ أو الشركة أي مخالفات قانونية، ونقل عن مسؤول بالوزارة أن المدعي العام تود بلانش أجرى اتصالا مع ترامب خلال عطلة نهاية الأسبوع لمناقشة القضية.

وقال بلانش، خلال مؤتمر صحفي، إنه كان سيبلغ الرئيس بالتأكيد لو امتلكت الوزارة معلومات تشير إلى ارتكاب هوانغ جرائم أو مخالفات جنائية.

كما وصف "إنفيديا" بأنها شركة تتمتع بسجل من الالتزام المؤسسي، مؤكدا عدم وجود ما يدفعه إلى التشكيك في موقف الشركة أمام مجلس إدارتها.

وفي المقابل، لم يؤكد بلانش أو ينفِ وجود تحقيقات تتعلق باحتمال تحويل مسار رقائق "إنفيديا" إلى الصين، مشيرا إلى أن التحقيقات مستمرة، وأنه لا يستطيع الكشف عن جميع تفاصيلها للرأي العام.

تقلبات سهم إنفيديا وترقب جلسات الكونغرس

وعلى صعيد الأسواق، قفز سهم "إنفيديا" بأكثر من 30% خلال تعاملات الاثنين، مستعيدا معظم خسائره التي تكبدها عقب استقالة هوانغ، قبل أن يتراجع بنحو 5.86% في جلسة الثلاثاء، ليغلق عند 155.38 دولارا.

ورغم عودة هوانغ إلى قيادة الشركة، لا تزال تساؤلات عديدة تحيط بالقضية، أبرزها ما إذا كانت أحدث رقائق الشركة من طراز "بلاكويل" قد جرى تحويل مسارها عبر شركة "ميغاسبييد" في سنغافورة إلى الصين.

ومن المنتظر أن يمثل هوانغ أمام أعضاء الكونغرس الأمريكي في واشنطن الأسبوع المقبل، خلال جلسات مغلقة وأخرى علنية، لتقديم توضيحات بشأن ملابسات القضية.

وتعكس هذه التطورات حجم التداخل بين المصالح الاقتصادية والتكنولوجية والاعتبارات الأمنية في المنافسة الأمريكية الصينية، خصوصا مع تحول أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي إلى أحد أبرز محاور التنافس الاستراتيجي بين البلدين.