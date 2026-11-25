خبرني - أعلن النادي الأهلي بشكل رسمي تعيين سامي قمصان مديرا فنيا لقيادة الفريق الأول لكرة القدم.

وأكد الأهلي في بيان رسمي، أن سامي قمصان سيتسلم اليوم قيادة الفريق الأول لكرة القدم بعد تكليفه بالمهمة.

وعبر قمصان عن امتنانه الشديد لناديه وأنه لم يكن بمقدوره إلا تلبية نداء الأهلي أيا كان الموقع الذي يشغله.

وسوف يواصل قمصان العمل مع الجهاز الفني، عند التعاقد مع مدير فني أجنبي دائم، وفقا لما أعلنه النادي الأهلي بشكل رسمي.

ورحل سامي قمصان عن قيادة المقاولون العرب، بعدما تواصلت إدارة الأهلي مع مسؤولي الذئاب من أجل البحث عن إمكانية التعاقد مع سامي قمصان الذي وافق على قبول المهمة وبشكل رسمي أعلن الأهلي تعيينه مديرا فنيا خلفا لـ المغربي الحسين عموتة.

يأتي ذلك بعد رحيل عموتة عقب الخسارة من بيراميدز بهدفين دون رد في الجولة التاسعة من الدوري.