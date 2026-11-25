خبرني - أُدرج المركز العربي الطبي (AMC) في العاصمة عمّان رسمياً ضمن قائمة مجلة «نيوزويك» (Newsweek) ومؤسسة البيانات العالمية «ستاتيستا» (Statista) لـ «أفضل المستشفيات التخصصية في الشرق الأوسط لعام 2027» (Best Specialized Hospitals Middle East 2027)، في النسخة السنوية الثانية من التصنيف الإقليمي المخصص للمستشفيات المتقدمة.

ويغطي التصنيف ستة تخصصات طبية رئيسية عبر ثماني دول في الشرق الأوسط، ويستند إلى منهجية مستقلة تجمع بين توصيات الأطباء والمختصين ومديري المستشفيات في المنطقة، والاعتمادات والشهادات الدولية للجودة، ومسح تطبيق مؤشرات النتائج المُبلّغ عنها من قِبل المرضى. ويمكن الاطلاع على القائمة الرسمية الكاملة عبر موقع «نيوزويك» للتصنيفات عبر الرابط (اضغط هنا)

وأكدت إدارة المركز العربي الطبي ممثّلة بالدكتور سعد سمارة، المدير العام الفني للمركز، أن هذا الإدراج يمثّل شهادة موضوعية ومستقلة على عمل الفرق الطبية والتمريضية والصيدلانية والإدارية منذ تأسيس المركز عام 1994 في منطقة الدوار الخامس بعمّان، مشيرةً إلى أن ثقة المختصين والمرضى من الأردن والدول العربية تعزز التزام المركز المستمر بتطوير خدماته التخصصية وتحديث تقنياته الطبية وفق أعلى المعايير المهنية والأخلاقية.

ويضم المركز العربي الطبي أكثر من 30 تخصصاً طبياً (تشمل كافة التخصصات الحديثة والمتقدمة) ونخبة كبيرة من مئات الاستشاريين في مختلف التخصصات، وبطاقة استيعابية تبلغ 145 سريراً للمرضى الداخليين و98 سريراً لمرضى الحالات اليومية. وتشمل منظومته السريرية مركز القلب والأوعية الدموية ومختبرات القسطرة التداخلية المعتمدة كمركز تدريبي إقليمي بالتعاون مع شركتي سيمنز (Siemens) وبوسطن ساينتيفيك (Boston Scientific)، وأول مختبر خاص لزراعة نخاع العظم والخلايا الجذعية في القطاع الخاص الأردني (منذ عام 2014)، ووحدة التنظير الداخلي والجراحات التخصصية والنسائية والمسالك البولية وطب الإنجاب، إضافة إلى قسم طوارئ يعمل على مدار الساعة (24/7) ويستقبل أكثر من 60,000 مراجع سنوياً، مدعوماً باحدث الأجهزة والمعدات الطبية المتطورة والمتقدمة على المستوى العالمي من كبرى الشركات العالمية المرموقة في مجالات العمليات النوعية والاجراءات الريادية المتقدمة، بالاضافة الى مجالات التشخيص المتقدم المدعمة بوسائط الذكاء الصناعي. ويخدم المركز مراجعين من أكثر من 75 جنسية عبر شراكات مع أكثر من 200 شبكة تأمين محلية ودولية.