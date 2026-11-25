خبرني - أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي ضبط ثلاثة خراطيم متصلة بأنبوب نفط في البصرة وسيارة معدّة للتهريب في كركوك، ضمن حملة موسعة لمكافحة سرقة النفط ومشتقاته.

فقد نفذ جهاز الأمن الوطني العراقي، اليوم الأربعاء، عمليتين في محافظتي ذي قار جنوبا وكركوك شمالا لوقف محاولات سرقة النفط ومشتقاته وتهريبها، وفق إعلان رسمي للجهاز.

وفي منطقة اللحيس التابعة إداريا لمحافظة البصرة، ضبطت مفارز الجهاز ثلاثة خراطيم مرتبطة بصمامات مثبتة على أنبوب النفط المعروف بـ"عقدة 24"، كانت تُستخدم لسحب النفط وتحميله في صهاريج تمهيداً لنقله. وأغلقت الخراطيم بالتنسيق مع الجهات الفنية، بعد معلومات استخبارية أشارت إلى وجود خرق في الأنبوب.

وفي كركوك، وبعد الحصول على موافقات قضائية، ضبطت المفارز سيارة معدة لتهريب المشتقات النفطية، أجريت عليها تعديلات شملت فتحات في جوانبها لتفريغ المنتجات، وعثر داخل خزانها على مادة النفط الأبيض، فيما أُلقي القبض على المتهم. وتأتي العمليتان ضمن حملة موسعة لمكافحة سرقة النفط ومشتقاته، شملت مداهمات ميدانية في الجنوب والشمال، وإجراءات إدارية ومحاسبية بحق مسؤولين أمنيين ونفطيين.

وجاءت الخطوات بعد قرار رئيس الوزراء بإعفاء رئيس هيئة المنافذ الحدودية، وإقالة قائد عمليات كركوك وقائد شرطة كركوك لعدم متابعتهما ملف تهريب المشتقات، إضافة إلى سحب يد مدير شركة نفط الشمال ومعاونيه وإحالة الملفات إلى هيئة النزاهة والقضاء.

كما أعلنت الحكومة إجراءات لغلق المعابر غير الرسمية والطرق النيسمية، ومراقبة الحقول والأنابيب بالكاميرات وعدادات إلكترونية، ضمن منظومة رقمية لرصد التهريب.