خبرني - قال نائب وزير الطاقة الأوكراني أرتيم نيكراسوف الأربعاء إن ضربات روسية استهدفت البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا خلال الليل تسببت في انقطاع التيار الكهربائي في خمس مناطق.

والمناطق المتضررة هي دنيبروبيتروفسك ودونيتسك وزابوريجيا وأوديسا وخاركيف. وقال نيكراسوف إن الوضع أكثر صعوبة في منطقتي زابوريجيا ودنيبروبتروفسك.

وأضاف أن محطة زابوريجيا للطاقة النووية، الخاضعة للسيطرة الروسية، فقدت إمدادات الطاقة الخارجية عقب تعرضها للقصف، واضطرت للتحول إلى العمل بمولدات الديزل.

وقال نيكراسوف إن هذه هي المرة السابعة عشرة التي تفقد فيها المحطة إمدادات الطاقة الخارجية هذا العام.