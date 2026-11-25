خبرني - تنطلق غدا الخميس، منافسات الأسبوع العاشر وقبل الأخير من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم لموسم 2026/2027.

​​​وقرر اتحاد كرة القدم، إقامة جميع مباريات يوم غد بتوقيت واحد، عند الـ 3:30 مساء، إذ يلتقي سهل حوران مع الهاشمية على ستاد الأمير هاشم، واليرموك مع جرش على ستاد الأمير محمد، وعمان FC مع معان على ملعب الرصيفة، والسرحان مع الأهلي على ملعب السرحان، والصريح مع شباب العقبة على ملعب جرش، وحي الأمير حسن مع اتحاد الرمثا على ملعب شباب الحسين.

ويتصدر جرش ترتيب الفرق برصيد 23 نقطة، يليه اليرموك بـ20 نقطة، ثم عمان FC بـ17 نقطة، وسهل حوران بـ16 نقطة، واتحاد الرمثا والسرحان 13 نقطة، والهاشمية بـ10 نقاط، ومعان والأهلي بـ9 نقاط، والصريح وحي الأمير حسن بـ6 نقاط، وشباب العقبة أخيرا بـ3 نقاط.

وبحسب نظام البطولة، تقام المنافسات بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، حيث يتأهل الفريقان صاحبا المركزين الأول والثاني إلى دوري المحترفين للموسم المقبل، بينما يهبط آخر أربعة فرق إلى مصاف أندية الدرجة الثانية.