خبرني - يستعد الفنان المصري محمد منير لنقل مسيرته الفنية والإنسانية إلى الشاشة الكبيرة، من خلال فيلم سيرة ذاتية موسيقي تطوره لجنة الأفلام في المدينة الإعلامية – قطر.

وأُعلن عن المشروع خلال النسخة الثانية من "ملتقى الدوحة لصناع الأفلام"، حيث يتناول الفيلم رحلة الكينج منذ بداياته الفنية وصولا إلى مكانته بين أبرز الأصوات الغنائية في العالم العربي، مستعرضا التجارب والعلاقات والاختيارات الإبداعية التي أسهمت في تشكيل هويته الفنية.

وحصلت لجنة الأفلام في المدينة الإعلامية – قطر على حقوق توثيق قصة حياة الفنان المصري، بالتعاون مع شركاء إنتاج حائزين على جوائز، من بينهم استوديو إقليمي بارز سيتولى إنتاج الفيلم الروائي، على أن يُكشف عن بقية الشركاء وفريق العمل في مرحلة لاحقة.

فيلم وثائقي يكشف كواليس المشروع

ولا يقتصر المشروع على الفيلم الروائي، إذ يتضمن أيضا إنتاج فيلم وثائقي يرصد مراحل تطوير العمل وإنتاجه، ويضم مقابلات مع محمد منير وأشخاص عاصروا مسيرته الفنية وعملوا إلى جانبه.

وأعرب منير عن سعادته بالتعاون مع لجنة الأفلام القطرية لتوثيق مشواره، مؤكدا أن الفيلم سيضم تفاصيل ومفاجآت وحكايات لم تُروَ من قبل، وأن الوقت حان لتسجيل الحقائق التاريخية المرتبطة بتجربته الفنية والموسيقية والإنسانية.

ويمتد مشوار منير الفني لنحو خمسة عقود، جمع خلالها بين الغناء والتمثيل في السينما والتلفزيون.

وشكل ألبومه "شبابيك" محطة بارزة في مسيرته، فيما تعاون سينمائيا مع عدد من المخرجين المصريين البارزين، من بينهم يوسف شاهين، في أفلام مثل "حدوتة مصرية" و"اليوم السادس" و"المصير".

ويأتي المشروع ضمن توجه لجنة الأفلام في المدينة الإعلامية – قطر لتطوير أفلام سيرة ذاتية تتناول شخصيات عربية بارزة، وتقديم قصصها إلى جمهور عالمي.