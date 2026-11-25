خبرني - أعلن الأكاديمي الروسي غينادي أونيشتشينكو أن البكتيريا الخارقة "Klebsiella pneumoniae" المنتشرة حاليا بأوروبا لن تتسبب في جائحة، موضحا أنها تنتقل داخل المؤسسات الطبية المغلقة فقط.

يُذكر أن المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها "ECDC" كان قد أعلن في وقت سابق عن انتشار بكتيريا خارقة خطيرة مقاومة للأدوية على نطاق واسع في أوروبا.

وقال متحدث باسم المركز، يوم الاثنين، في تصريح لوكالة "نوفوستي" الروسية، إن المركز يشعر بالقلق إزاء تزايد حالات الإصابة بالبكتيريا الخارقة المقاومة للأدوية في الاتحاد الأوروبي، واصفا احتمال استمرار انتشارها في دول الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية بأنه مرتفع.

وقال أونيشتشينكو: "إن الحديث يدور في هذه الحالة عن عدوى مكتسبة في المستشفيات، وهي عدوى تنشأ في ظروف المؤسسات الطبية الثابتة. ولذلك، لا يمكن الحديث عن جائحة تسببها بكتيريا Klebsiella pneumoniae، لأن الجائحة تعني انتشار العدوى خارج المؤسسات الطبية".

وشدد الأكاديمي على ضرورة تطوير مضادات حيوية جديدة وفعالة للتغلب على مقاومة بكتيريا Klebsiella pneumoniae للأدوية المضادة للميكروبات.

كما أشار أونيشتشينكو إلى أسباب ظهور هذه البكتيريا الخارقة الخطيرة، ومن بينها تناول المضادات الحيوية دون وصفة طبية واستخدامها بصورة خاطئة، مؤكدا ضرورة أن يقتصر وصف هذه الأدوية على الطبيب المعالج.