خبرني - عثرت قوات الأمن المصرية بصحراء 6 أكتوبر على عظام الفك السفلي وملابس أقرّ المذيع المتهم بقتل طفليه بالطالبية بأنها تخص نجله، وتقرر عرضه على الطب الشرعي لفحص ومضاهاة البصمة الوراثية.

وكشفت التحقيقات الجارية في قضية اتهام مدرب اللياقة البدنية ومقدم البرامج التلفزيونية، محمد المنياوي، بقتل طفليه في منطقة الطالبية، عن تطورات ميدانية جديدة؛ حيث تمكنت الأجهزة الأمنية المصرية من العثور على أجزاء عظمية ومتعلقات شخصية يُشتبه في انتمائها للطفل الثاني المفقود.



وجاء ذلك خلال حملة تمشيط موسعة نفذتها قوات الأمن في المنطقة الصحراوية بمدينة السادس من أكتوبر، بالتنسيق مع الإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة. وأسفرت عمليات البحث عن ضبط الآتي:

عظام الفك السفلي.

ملابس تشمل "تي شيرت" أحمر اللون، وبنطال جينز كحلي.

منسوجات تضم منشفة وملاءة سرير.

بمواجهة المتهم (والد الطفل) بالمضبوطات، تعرف على الملابس وأقرّ بأنها تخص نجله. وعلى إثر ذلك، أمرت النيابة العامة بالتحفظ على كافة المتعلقات لفحصها، مع إحالة المتهم إلى مصلحة الطب الشرعي لأخذ عينة (DNA) ومضاهاتها بالأجزاء البشرية المعثور عليها للتأكد من هويتها بشكل قاطع.



يُذكر أن هذه المستجدات تأتي استكمالاً لعمليات بحث استمرت لنحو 10 أيام، كانت قد أسفرت في وقت سابق عن العثور على جمجمة وجزء من ساعد طفل في المنطقة ذاتها، وذلك في إطار كشف الملابسات الكاملة لجريمة مقتل الطفلين داخل شقتهما بالطالبية، فيما لا تزال الأجهزة المختصة تواصل تمشيط الموقع للعثور على باقي الجثمان.