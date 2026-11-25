خبرني - انخفضت أسعار النفط والذهب اليوم تحت وطأة عوامل متباينة حيث تخلى النفط عن جزء من مكاسبه أمس بفعل مخاوف وفرة المعروض، فيما يتراجع الذهب مع تصاعد توقعات رفع الفائدة الأمريكية.

النفط:

تراجعت أسعار النفط الخام متخلية عن جزء من المكاسب التي حققتها أمس، حيث ارتفع كلا المؤشرين بأكثر من 2%، حيث طغت المخاوف من وفرة المعروض واحتمال حدوث فائض في السوق ​على القلق إزاء انقطاع الإمدادات في الشرق الأوسط.

وانخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.5% إلى 90.97 دولار للبرميل، بحلول الساعة 01:37 بتوقيت غرينتش. وتراجعت العقود الآجلة لخام "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.6% إلى 81.58 دولار للبرميل.

وقال تسويوشي أوينو، كبير خبراء الاقتصاد في معهد "إن إل آي" للأبحاث "منذ صدور تقرير وكالة الطاقة الدولية ​هذا الشهر، أدت التوقعات بوجود فائض في المعروض العالمي إلى كبح ارتفاع الأسعار".

⁠وأضاف أنه "مع ذلك، فإن هناك حالة من الضبابية بشأن استدامة هذا الاتجاه بسبب الهجمات على السفن ​بالقرب من مضيق هرمز وتبادل الهجمات بين السعودية والحوثيين". وأشار أوينو إلى أن الاهتمام ينصب أيضا على ​كيفية تحديد حصص الإنتاج للعام المقبل في اجتماع "أوبك+".

وسيعقد وزراء مجموعة "أوبك+" سلسلة من الاجتماعات في 29 نوفمبر الجاري لاتخاذ قرار بشأن سياسة الإنتاج لعام 2027.

الذهب:

تراجعت أسعار الذهب بنحو طفيف الأربعاء بعد انخفاضها بأكثر من 2% في الجلسة السابقة، إذ عززت إشارات تميل إلى تشديد السياسة النقدية صادرة عن الاحتياطي الفيدرالي التوقعات برفع أسعار الفائدة في ديسمبر المقبل.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 3544.54 دولار للأونصة، في حين تراجعت العقود الآجلة ​الأمريكية للذهب تسليم ديسمبر المقبل 0.5% إلى 3542.60 دولار.