خبرني - وقّعت وزارة الطاقة والثروة المعدنية، الأربعاء، مذكرة تفاهم مع شركة متخصصة لاستكشاف والتنقيب عن خامات الفوسفات في منطقة الشيدية، ضمن جهود الوزارة لتعزيز استغلال الثروات المعدنية الوطنية، وتوسيع قاعدة الاستثمارات في قطاع التعدين، بما يسهم في تطوير الصناعات التحويلية ورفع القيمة المضافة للموارد الطبيعية.

وأكد وزير الطاقة والثروة المعدنية، صالح الخرابشة، أهمية الاستفادة من الثروات الطبيعية التي يمتلكها الأردن، وفي مقدمتها الفوسفات، وعدم الاكتفاء بتصديره على شكل خام، والعمل على تطوير الصناعات التحويلية المرتبطة به، بما يعزز النمو الاقتصادي ويدعم التنمية المستدامة.

وقال الخرابشة إن مذكرة التفاهم تمثل خطوة في إطار التوجه نحو استكشاف وتقييم الإمكانات التعدينية في منطقة الشيدية، مشيراً إلى استعداد الوزارة لتقديم التسهيلات اللازمة والتعاون مع الجهات المعنية لدعم المشاريع الاستثمارية في قطاع التعدين.

وشدد على أهمية تنظيم العمل بين شركات التعدين العاملة في المملكة، بما يضمن تكامل الأدوار وتعزيز فرص نجاح المشاريع، وتجنب التنافس الذي قد يؤثر على جدواها الاقتصادية، مؤكداً ضرورة التوسع في تنويع المنتجات الفوسفاتية والصناعات المرتبطة بها، وعدم حصرها في صناعة الأسمدة التقليدية.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تنفيذ أعمال الاستكشاف والتقييم الفني والجيولوجي لخامات الفوسفات ضمن منطقة تبلغ مساحتها نحو 115 كيلومتراً مربعاً في الشيدية، بما يسهم في تحديد الإمكانات التعدينية وتقدير الموارد المعدنية المتاحة.

وبموجب المذكرة، ستنفذ الشركة برنامج عمل فنياً على مدى 12 شهراً، يشمل أعمال الاستكشاف الميداني وجمع العينات، وإجراء التحاليل الجيولوجية والجيوكيميائية، وإعداد النماذج الجيولوجية ثلاثية الأبعاد، وتقدير الموارد المعدنية، إلى جانب إعداد خطط التعدين والتكاليف، وصولاً إلى إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية الأولية للمشروع.

وتبلغ الكلفة التقديرية لبرنامج العمل المقدم نحو 545.2 ألف دينار أردني، وفقاً للتقييم الفني للمشروع.

ومن المتوقع أن تسهم نتائج أعمال الاستكشاف والتقييم في تحديد فرص تطوير المشروع واستغلاله اقتصادياً، ودراسة إمكانية التوجه نحو صناعات تحويلية ذات قيمة مضافة، تشمل إنتاج حمض الفوسفوريك، وتصنيع الأسمدة الفوسفاتية، وإنتاج الأسمدة المتخصصة والمشتقات الكيميائية المرتبطة بخام الفوسفات.

وتأتي مذكرة التفاهم في إطار توجهات الوزارة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص واستقطاب الاستثمارات والخبرات الفنية، وتطوير قطاع التعدين بما يحقق الاستغلال الأمثل للثروات المعدنية الوطنية.

وتُشكّل المذكرة مرحلة استكشافية وتقييمية، يجري خلالها تنفيذ برنامج العمل وإعداد الدراسات الفنية والاقتصادية اللازمة، تمهيداً لتقييم النتائج وتحديد فرص الانتقال إلى المراحل اللاحقة، وفقاً للتشريعات والإجراءات المعمول بها.