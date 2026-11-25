خبرني - توصل فريق من علماء الفلك إلى تصور جديد لكوكب محتمل يقع خلف نبتون، قد يفسر الحركات غير المعتادة لأجسام جليدية في أطراف النظام الشمسي، دون التوصل إلى دليل مباشر على وجوده.

ووفقاً للدراسة المنشورة في دورية Monthly Notices of the Royal Astronomical Society، استخدم الباحثون محاكاة حاسوبية تغطي 4.5 مليارات سنة من تطور النظام الشمسي، لدراسة تأثير جاذبية الكوكب المفترض، الذي أطلقوا عليه اسم «PX2».

وأظهرت النتائج أن كتلة الكوكب المحتمل تتراوح بين 1.5 ومثلي كتلة الأرض، وأنه يدور حول الشمس في مدار بيضاوي شديد البعد، ولا يقترب منها لمسافة تقل عن 200 ضعف المسافة بين الأرض والشمس.

وتشير المحاكاة إلى أن جاذبيته قد تفسر المدارات المائلة والممتدة لبعض الأجسام الجليدية البعيدة عن نبتون.

وأكد الباحثون أن الكوكب لا يزال افتراضياً، وأن عمليات الرصد المستقبلية باستخدام مرصد «فيرا روبين» قد تساعد في اختبار هذه الفرضية.