في خضم حملة الـ16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة، اعتدنا أن نتحدث عن الرجل الذي يمارس العنف، والمجتمع الذي يظلم، والقوانين التي لا تنصف دائماً. لكن ثمة سؤالاً آخر لا يحظى بالقدر نفسه من النقاش: ماذا لو كانت المرأة، في بعض الأحيان، شريكة في استمرار الثقافة التي تشتكي من آثارها؟

ليست كل القيود التي تُفرض على النساء يضعها الرجال، وليست كل الأحكام التي تحاصر المرأة تصدر عن مجتمع ذكوري وحده. أحياناً، تكون المرأة نفسها أول من يطالب امرأة أخرى بالامتثال، وأول من يحاكم اختياراتها، وأول من يبرر التمييز ضدها.

أمّ تربي ابنها على أن له ما ليس لأخته، ثم تستغرب حين يكبر وهو لا يرى فيها ندّاً له. وأمّ تطلب من ابنتها الصمت عن الإهانة حفاظاً على البيت، وتصف صبرها بالفضيلة. وامرأة تنتقد أخرى لأنها اختارت طريقاً مختلفاً، أو لأنها أكثر استقلالاً، أو لأنها رفضت ما قبلت به هي يوماً.

هنا لا نتحدث عن تبرئة الرجل من مسؤوليته، ولا عن تحميل المرأة ذنب العنف الذي تتعرض له، بل عن حقيقة تستحق المواجهة: الأفكار التي تنتقص من المرأة لا تعيش بقوة من يفرضها فقط، بل أيضاً بمن يعيد ترديدها وتوريثها والدفاع عنها.

ولعل الأخطر من القيود ذاتها أن تتحول إلى قناعات، فلا تعود المرأة تشعر أنها مقيدة، بل ترى في تلك القيود صواباً يجب الدفاع عنه. عندها لا تحتاج المنظومة إلى من يفرض سلطتها في كل مرة، لأنها تجد من يتولى حراستها طوعاً، ويعيد إنتاجها في تفاصيل الحياة اليومية.

المشكلة لا تقف عند حدود الأم أو الأسرة، بل تمتد إلى علاقات النساء ببعضهن. فكم من امرأة تطالب بحقوقها، لكنها لا تتقبل أن تحصل امرأة أخرى على الحقوق ذاتها؟ وكم من امرأة ترفض أن تُحاكم على مظهرها أو خياراتها، ثم تمارس الحكم نفسه على غيرها؟ وكم من امرأة ترى في نجاح امرأة أخرى تهديداً لمكانتها بدلاً من أن تراه دليلاً على أن الطريق يمكن أن يتسع للجميع؟

وهنا تظهر مفارقة تستحق التأمل: قد ترفض المرأة التمييز حين يقع عليها، لكنها تقبله حين يقع على غيرها. وقد تطالب بالحرية لنفسها، لكنها تتحول إلى أول من يضع الشروط والحدود أمام حرية الأخريات.

ولا يمكن فصل ذلك عن التربية الاجتماعية التي جعلت بعض النساء يربطن قيمة المرأة بقدرتها على الاحتمال والتنازل والصمت، وكأن التكيف مع الظلم فضيلة، والاعتراض عليه خروج عن المألوف. ومع مرور الوقت، تتحول هذه المعايير من ممارسات اجتماعية قابلة للنقد إلى أحكام جاهزة تتناقلها الأجيال دون مساءلة.

لكن علينا أن ننتبه إلى نقطة جوهرية: ليس كل من يعيد إنتاج هذه الأفكار يفعل ذلك عن وعي أو رغبة في الإضرار بغيره. فكثيرات نشأن داخل بيئة لم تمنحهن فرصة لرؤية الأمور من زاوية أخرى، فاعتقدن أن ما عشنه هو الطبيعي، وأن ما تعلمنه هو الصواب. غير أن فهم أسباب هذا السلوك لا يعني إعفاءه من النقد، ولا يعني أن نتركه يستمر دون مراجعة.

إن التحرر الحقيقي لا يتحقق بمجرد تغيير القوانين أو المطالبة بتغيير نظرة الرجل إلى المرأة، رغم أهمية ذلك كله، بل يحتاج أيضاً إلى مراجعة ما استقر في الوعي الاجتماعي، وإلى شجاعة الاعتراف بأن بعض الأفكار التي ندافع عنها قد تكون جزءاً من المشكلة.

فالمرأة التي تريد لابنتها مستقبلاً مختلفاً عليها أن تمنحها ما لم تتح لها فرصة امتلاكه، لا أن تعيد إنتاج مخاوفها وتجاربها في حياتها. والمرأة التي تطالب بالإنصاف لنفسها عليها ألا تكون شريكة في حرمان غيرها منه، مهما اختلفت الخيارات أو القناعات.

فلا معنى للمطالبة بتحرير المرأة، إذا كانت بعض النساء لا يزلن يراقبن أبواب الحرية ويتأكدن من أن الأخريات لا يعبرنها.

وربما آن الأوان أن نوسّع أسئلة حملة الـ16 يوماً، فلا نسأل فقط: من يمارس العنف ضد المرأة؟ بل نسأل أيضاً: من يساهم في إبقاء الثقافة التي تسمح له بالاستمرار؟

لأن مواجهة العنف لا تبدأ فقط بمقاومة من يمارسه، بل أيضاً بمواجهة الأفكار التي تمنحه المبررات، والعادات التي تمنحه الشرعية، والأحكام التي تجعله يبدو أمراً طبيعياً.

فالمرأة لا تحتاج إلى امرأة أخرى تحرس القيود نيابة عن المجتمع، بل إلى امرأة تدرك أن حريتها لا تكتمل حين تحصل عليها وحدها، وإنما حين تكف عن وضع القيود في طريق الأخريات.

