*رئيس الوزراء يزور أمانة عمان ويؤكد ضرورة الاستمرار بتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

*رئيس الوزراء يوجه بتقديم تسهيلات للمواطنين لتسديد المبالغ المستحقة عليهم لصالح الأمانة وفقا لآلية تراعي حجم هذه المبالغ وتعطي مددا زمنية كافية لتسديدها؛ بهدف التخفيف عنهم.

*رئيس الوزراء يشدد على ضرورة استكمال رقمنة الخدمات في الأمانة مع التركيز على الخدمات الأكثر طلبا للمواطنين وربطها بتطبيق "سند".

*رئيس الوزراء: النظافة أولوية قصوى ويجب أن يلمس المواطنون والزوار تحسنا واضحا في نظافة الأحياء والشوارع وانتظام خدمات النظافة دون انقطاع.

*رئيس الوزراء: ضرورة إيجاد الحلول المرورية المناسبة والمبتكرة لتخفيف الازدحامات على الطرق والتسهيل على المواطنين.

*رئيس الوزراء يشدد على ضرورة تفعيل دور مدراء مناطق الأمانة في العناية بتحسين مستوى الخدمات في مناطقهم والاهتمام والرقابة، ورصد الملاحظات الميدانية للمواطنين حول الخدمات والاستجابة لها.

*رئيس الوزراء يوجه بمتابعة سير العمل في المشاريع الخدمية والسياحية والاستثمارية التي تقوم بها الأمانة وشركة رؤية عمان / الذراع الاستثماري لها.

*رئيس الوزراء يشدد على ضرورة الاهتمام بالمباني التراثية وسط مدينة عمان وإيلائها العناية اللازمة، وتعزيز الرقابة للحفاظ على هوية المدينة وروح الأصالة فيها.

خبرني - أكد رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، اليوم الأربعاء، خلال زيارته إلى أمانة عمان الكبرى، ضرورة الاستمرار بتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والتسهيل عليهم ومواصلة تنفيذ المشاريع الخدمية والتوسع فيها في مجالات النقل العام والطرق والبنية التحتية والنظافة والبيئة واستدامة عمل الحدائق والمتنزهات وغيرها.

وشدد رئيس الوزراء، خلال اجتماع عقده في مبنى الأمانة، بحضور نائب رئيس الوزراء ووزير دولة للشؤون الاقتصادية مهند شحادة ورئيس لجنة الأمانة المهندس أحمد الملكاوي ومدير المدينة ونوابه، على ضرورة إيلاء النظافة وتخفيف الازدحامات المرورية والتنظيم المناسب الأولوية القصوى.

ووجه خلال الزيارة بتقديم تسهيلات للمواطنين لتسديد المبالغ المستحقة عليهم لصالح أمانة عمان الكبرى، وفقا لآلية تراعي حجم هذه المبالغ وتعطي مددا زمنية كافية لتسديدها؛ بهدف التخفيف عنهم.

ولفت إلى ضرورة استكمال رقمنة الخدمات في الأمانة التي وصلت نسبتها إلى 80 بالمئة تقريبا، مع التركيز على الخدمات الأكثر طلبا للمواطنين وربطها بتطبيق "سند".

وشدد على أن النظافة أولوية قصوى، مؤكدا ضرورة أن يلمس المواطنون والزوار تحسنا واضحا في نظافة الأحياء والشوارع، وانتظام خدمات النظافة دون انقطاع.

وأكد على ضرورة الاستمرار في إيجاد الحلول المرورية المناسبة والمبتكرة لتخفيف الازدحامات على الطرق والتسهيل على المواطنين.

وأوضح رئيس الوزراء، ضرورة تفعيل دور مدراء مناطق الأمانة في العناية بتحسين مستوى الخدمات في مناطقهم والاهتمام والرقابة ورصد الملاحظات الميدانية للمواطنين حول الخدمات والاستجابة لها.

وفي إطار تطوير منظومة التخطيط والتنظيم داخل حدود الأمانة، أكد رئيس الوزراء أهمية الاستمرار بها بصورة حضرية شاملة وحديثة تلبي متطلبات النمو السكاني، لافتا إلى أهمية تشجيع المواطنين على الاستفادة من الإعفاءات والتسهيلات الممنوحة بموجب نظام التخطيط والتنظيم الذي أقره مجلس الوزراء؛ لتصويب أوضاع المباني المخالفة وغير المرخصة قبل انقضاء المهلة التي حددها النظام نهاية العام الجاري.

ووجه بمتابعة سير العمل في المشاريع الخدمية والسياحية والاستثمارية التي تقوم بها الأمانة وشركة رؤية عمان/ الذراع الاستثماري لها، وإنجازها وفق ما هو مخطط له وفي مقدمتها: المسلخ الجديد، ومشروع تلفريك عمان ومشروع تطوير وسط عمان، بالإضافة إلى مواصلة التوسع في خدمات النقل العام والباص سريع التردد، وغيرها.

وشدد في هذا الإطار على ضرورة الاهتمام بالمباني التراثية وسط مدينة عمان وإيلائها العناية اللازمة، وتعزيز الرقابة للحفاظ على هوية المدينة وروح الأصالة فيها.

واطلع رئيس الوزراء على خطط الإصلاح والتطوير المالي والإداري لأمانة عمان الكبرى، وأشاد بخطوتها نحو إصدار صكوك إسلامية بقيمة 400 مليون دينار أردني توفر 140 مليون دينار من كلفة التمويل، ووجه بمواصلة إجراء المراجعات للسياسات المالية للأمانة بما ينعكس على خططها في تحسين مستوى الخدمات.

وعرض رئيس لجنة أمانة عمان خلال اللقاء خطط الأمانة المستقبلية ومشاريعها التي تهدف إلى تحسين واقع الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المجالات.

وعرض في هذا الإطار مشاريع إعادة هندسة الإجراءات التي تشمل 858 إجراء، أنجز منها حتى الآن ما نسبته 59 بالمئة وسيتم الانتهاء منها بداية العام المقبل، بالإضافة إلى رقمنة الخدمات التي تشمل 154 خدمة وربطها بتطبيق "سند" ومن المتوقع الانتهاء منها نهاية العام المقبل.

كما تناول أبرز المشاريع في إطار تطوير البنية التحتية والطرق وإنارتها، وتسهيل حركة المرور وتعزيز السلامة المرورية، وإنشاء وتوسعة مواقف المركبات، ومستقبل التوسع في خدمات الباص سريع التردد وباص عمان اللذين بلغ عدد مستخدميهما منذ بدء التشغيل وحتى الآن أكثر من 135 مليون راكب تراكمي، بالإضافة إلى تطوير عمليات النظافة وإدارة النفايات، وجوانب التطوير والإصلاح المالي والإداري.