خبرني - طالب النائب حابس الشبيب بتشكيل لجنة للتحقيق في تصريحات منسوبة إلى رئيس جامعة آل البيت، تضمنت وصف أبناء البادية بأنهم "رعيان"، داعياً إلى اتخاذ إجراءات فورية بحقه في حال ثبوت صحتها.

وقال الشبيب، خلال جلسة مجلس النواب اليوم الأربعاء، إن ما نُشر على لسان رئيس الجامعة يمثل إساءة لأبناء البادية، مشدداً على ضرورة التحقق من صحة هذه التصريحات، خصوصاً أنها نُسبت إلى مسؤول يتولى رئاسة مؤسسة تعليمية.

وأوضح أن التصريحات المتداولة تضمنت مخاطبة رئيس الجامعة شخصاً آخر بالقول: "سيبك منهم هذول كلهم رعيان"، معتبراً أن مثل هذا الكلام غير مقبول.

وأضاف: "وكأننا مواطنون من درجة خامسة أو درجة عاشرة، وهذا كلام لا يجوز"، مؤكداً أن أبناء البادية أهل كرامة وأصالة وشهامة وشرف، ولا يجوز الانتقاص من مكانتهم.

وجدد الشبيب مطالبته بالتحقيق في الواقعة، ومحاسبة رئيس الجامعة في حال ثبوت صدور التصريحات المنسوبة إليه.

في المقابل، أوضح نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية وليد المصري أن جامعة آل البيت نفت صحة التصريحات المتداولة والمنسوبة إلى رئيسها.

وأشار المصري إلى أن الجامعة تقدمت بشكوى لدى إدارة الجرائم الإلكترونية في مديرية الأمن العام، للتحقيق في الواقعة وملاحقة المسؤول عن فبركة التصريحات، وفق ما أعلنته الجامعة.

