خبرني - من قلب قطاع يرتبط بحركة التجارة والاستيراد والتصدير وسلاسل التوريد، بنى ياسين خالد دراوشة مسيرة مهنية امتدت لأكثر من ثلاثة عقود، جمع خلالها بين العمل في التخليص الجمركي وإدارة الأعمال والتمثيل النقابي والشراكة مع مؤسسات القطاع العام، وصولا إلى ترشحه لعضوية مجلس إدارة غرفة تجارة عمّان ضمن "كتلة الوفاء" لانتخابات 2026–2030.

بدأ دراوشة مسيرته المهنية عام 1993 في قطاع التخليص، واكتسب خبرة واسعة في الإجراءات الجمركية وحركة البضائع ومتطلبات المستوردين والمصدرين، قبل أن يؤسس عام 1999 شركة "النجمة الذهبية للتخليص"، التي توسعت أعمالها لتضم ستة فروع يعمل فيها أكثر من 20 موظفا، في تجربة جمعت بين ريادة الأعمال وتوفير فرص العمل وخدمة النشاط التجاري.

ولم تقتصر مسيرته على إدارة أعماله الخاصة، إذ انخرط في العمل النقابي وفاز بعضوية مجلس النقابة عام 2011، قبل أن يتولى منصب نائب النقيب عام 2017، الذي لا يزال يشغله حتى اليوم، مساهما في متابعة قضايا القطاع والتواصل مع الجهات الرسمية لمعالجة التحديات التي تواجه العاملين فيه.

كما تولى رئاسة جمعية العاملين بالموانئ والتخليص لأكثر من دورة، وشارك عضوا في عدد من مجالس الشراكة مع القطاع العام، ما أتاح له خبرة في الحوار المؤسسي والتنسيق بين الجهات الحكومية وممثلي القطاع الخاص.

وإلى جانب نشاطه التجاري والنقابي، يعمل دراوشة محاضرا في مركز التدريب الجمركي، مساهما في نقل خبراته المهنية إلى المتدربين، انطلاقا من أهمية تأهيل الكوادر ورفع كفاءة العاملين في قطاع التخليص.

ويرى دراوشة أن قطاع التخليص والنقل والخدمات اللوجستية يمثل شريانا حيويا للاقتصاد الوطني، لارتباطه المباشر بحركة التجارة وكلف الاستيراد والتصدير وتنافسية الأسواق، مؤكدا أهمية تبسيط الإجراءات الجمركية، وتسريع إنجاز المعاملات، وتعزيز التحول الرقمي، ومعالجة المعيقات التي تواجه التجار وأصحاب الشركات.

ويؤكد أن المرحلة المقبلة تتطلب دورا أكثر فاعلية لغرفة تجارة عمّان في تمثيل مصالح منتسبيها، وتعزيز الشراكة مع النقابات والجمعيات الاقتصادية وغرف الصناعة، وبناء قنوات تواصل مستدامة مع الجهات الرسمية، بما يسهم في تطوير بيئة الأعمال وتحقيق نتائج ملموسة للقطاعات التجارية.

ويخوض دراوشة الانتخابات ضمن "كتلة الوفاء"، التي ترفع شعار "من التمثيل إلى التأثير"، وتتبنى نهجا يقوم على التشاور والعمل المؤسسي وتكامل الخبرات، وتعزيز الشراكة مع مختلف مكونات القطاع الخاص.

وتضم الكتلة كلا من طارق حمدي الطباع، ومحمد أسامة طهبوب، وصالح جميل مرقة، وياسين خالد دراوشة، وسعيد نافذ عليان، وباسم عبد الكريم الإمام، وحمزة هيثم أبو الراغب، وخلدون فرحان نصير، وعلاء الدين قاسم ديرانية.

وبعد أكثر من 33 عاما من الخبرة المهنية، يدخل دراوشة تجربة الترشح لغرفة تجارة عمّان برؤية تستند إلى تجربته في الميدان والعمل النقابي والمؤسسي، وإيمانه بأن قوة التمثيل الاقتصادي لا تقاس بالمناصب، بل بالقدرة على نقل هموم التجار ومتابعة قضاياهم وتحويل مطالبهم إلى حلول عملية.

فمن الميدان إلى العمل النقابي، ومن إدارة الشركات إلى الترشح للعمل المؤسسي، تتلخص مسيرة ياسين دراوشة في قناعة بأن الخبرة الحقيقية تكتسب قيمتها حين تتحول إلى عمل يخدم التجار والاقتصاد الوطني.