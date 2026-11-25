خبرني - بدأ تطبيق واتساب إتاحة ميزة "العرض لمرة واحدة" للرسائل النصية لبعض مستخدمي النسخة التجريبية على هواتف آيفون، وذلك بعد نحو أسبوعين من ظهورها لمستخدمي النسخة التجريبية على نظام أندرويد.

ووفقاً لموقع "WABetaInfo" المتخصص في متابعة تحديثات "واتساب"، أصبحت الميزة متاحة لبعض المستخدمين الذين يختبرون الإصدار التجريبي رقم 26.45.10.73 من التطبيق على نظام iOS.

وتعمل الميزة بالطريقة نفسها المتاحة على أندرويد؛ إذ يكتب المستخدم الرسالة النصية في مربع المحادثة، ثم يضغط مطولاً على زر الإرسال، ويختار خيار "العرض لمرة واحدة". وعند استخدام الميزة للمرة الأولى، يعرض "واتساب" معلومات توضيحية بشأن طبيعة هذه الرسائل، ويمكن للمستخدم الضغط على "موافق" للمتابعة.

وبمجرد وصول الرسالة إلى المستلم، يتعين عليه الضغط عليها داخل المحادثة لقراءتها، حيث تُفتح في واجهة منفصلة عن نافذة الدردشة المعتادة. وعند إغلاق هذه الواجهة، لن يكون بإمكانه فتح الرسالة مجدداً.

وإذا كان المستلم قد فعّل إشعارات قراءة الرسائل، فسيظهر أن الرسالة فُتحت بالفعل. وبعد الاطلاع عليها، تختفي الرسالة من حسابَي المرسل والمستلم، ولا تعود متاحة لأي منهما.

كما تفرض الميزة قيوداً على التعامل مع هذه الرسائل، إذ لا يستطيع المستلم نسخ محتواها أو إعادة توجيهها أو حفظها، بينما يمنع واتساب التقاط صور للشاشة أو تسجيلها أثناء عرض الرسالة.

غياب جدولة الرسائل

في الوقت الحالي، لا يتيح واتساب جدولة إرسال الرسائل النصية التي تستخدم ميزة "العرض لمرة واحدة"، ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان التطبيق سيضيف هذا الخيار في تحديثات مستقبلية.

ولا تزال الميزة متاحة لنطاق محدود من مستخدمي النسخة التجريبية على آيفون، ما يعني أن وصولها إلى جميع المستخدمين قد يستغرق وقتاً إضافياً.