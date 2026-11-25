خبرني - "عمري 61 عاما، وأعمل كحانوتي في مهنة دفن الموتى منذ عام 1986، لكنني طول هذه السنوات لم أدفن عدد الجثث التي دفنتها في السنوات الثلاث الأخيرة".

"منذ اندلاع الحرب، دفنت أكثر من 18 ألف جثة، ولم أكن أتخيل يوماً أنني سأدفن كل هذه الجثث، حتى لو عشت بدل العمر عمرين وثلاثة".

بهذه الكلمات يعبر يوسف أحمد سليم أبو حطب حانوتي من غزة ليس فقط عن رقم ضحايا الحرب الذي يراه ضخماً وغير مسبوق، بل عن واقع قلة أعداد المقابر في غزة مقارنة بضخامة أعداد الجثامين.

لم يقتصر العبء على ضخامة الأعداد فحسب، بل امتد إلى شحّ أبسط المستلزمات وهو ما يوضحه أبو حطب بقوله: "بنعاني معاناة شديدة، لا توجد أكفان لستر الموتى، لا توجد قطعة صابون نطهر بها أجساد الموتى، لا توجد مساحات كافية لحفر المزيد من القبور، إذا كان الأحياء لا مكان ينزحون إليه بعد تقليص المساحات الإنسانية وتحريك الخط الأصفر لأكثر من مرة، فما بالكم بالأموات؟".



إكرام الميت أم إهانته!



وتتفاقم الأزمة أكثر مع غياب مواد البناء الأساسية اللازمة للقبور، يتساءل أبو حطب: "أليست الحجارة والبلاط أبسط مقومات القبور؟!

هذه المقومات البسيطة لم تعد متوفرة في غزة، ما دفع البعض لفكها وسرقتها من المنازل المهجورة التي تم قصفها ونزح عنها سكانها، "ثم يأتونا لنا كحانوتية كي يبيعون لنا الحجر أو البلاطة مقابل 7 شيكل أي أكثر من دولارين، إذا كان إكرام الميت دفنه، فما يحدث في غزة الآن هو إهانة الميت، اضطررت لمرات كثيرة أن أقوم بدفن أسر كاملة تحت الرمل مباشرة دون حفر قبر".

يكمل أبو حطب "ليس هذا الشيء الوحيد الذي اضطررت لفعله في هذه الحرب، اضطررت أيضاً لفتح قبور أشخاص توفوا منذ أعوام طويلة كي أدفن معهم جثامين شهداء من عائلتهم سقطوا في هذه الحرب، ولم تجد قبورا تضمهم، فتحنا مقابر أشخاص توفوا منذ 30 و 40 عاما لندفن معهم شهيد، ثم جئنا بعد مدة وفتحنا نفس القبر لدفن شهداء جدد من نفس العائلة، وهكذا، كلما استشهد فرد من العائلة فتحنا قبر عائلته ووضعناه فوق من سبقوه".



ويضيف "المقبرة التي صُممت لتضم 20 جثة دفننا فيها 60، هذه الندرة في مساحة المقابر المتوفرة جعلت القبر الواحد الجديد يباع بما يساوي 300 دولار وهو رقم لا يقوى عليه غالبية أهل القطاع الآن، لذلك إذا ما قامت حرب جديدة وسقط ضحايا جدد بهذه الأرقام الضخمة حرفياً سنقوم بدفنهم في الشوارع، لا يوجد لدينا مقابر، هل يستطيع أحد فهم المعنى الحرفي لهذه الجملة! هل تفهمون ما أعنيه!"

مريض سرطان وحفار قبور



من بين من امتهنوا هذه المهنة الطفل سراج صيام، الذي يبلغ من العمر 16 سنة. سراج المصاب بسرطان القولون والمحروم من العلاج لعدم توفره بالقطاع دفعه ضيق الحال لهذه المهنة بعد أن ضاقت به السبل لإعالة عائلته الصغيرة المكونة من 4 أفراد.

يستيقظ سراج للتوجه إلى منطقة المقابر والعمل في حفرها ورصفها بالطوب بمقابل مادي يتراوح بين 20 و30 شيكل في اليوم أي من 6 ل9 دولار.

يصف سراج مهنته بكلمة واحدة يرددها بشكل متتالي وسريع: "تعب تعب تعب"، قبل أن يضيف، "دفعني لهذه المهنة الشاقة الظروف الأكثر شقاء منها، والدي ووالدتي مسنان مريضان، لا يقويان على العمل، فلا أحد في المنزل يصلح للعمل وكسب قوت اليوم إلا أنا ولم أجد مهنة سوى هذه المهنة"



يصمت سراج لدقائق قبل أن يستأنف حديثه قائلاً: قبل الحرب كنت متفوقاً دراسياً وكنت أحصل على درجات مرتفعة في كافة المواد، أما الآن فأنا على وشك نسيان القراءة، هذا بالإضافة إلى مرضي وحرماني من الدواء غير المتوفر.

"التراب لتراب".. دفن جماعي في زمن الضيق



في شهادة أخرى تعكس واقع الدفن المشترك في قطاع غزة، يوضح أبو أحمد أنه اضطر لدفن كل جثامين عائلته التي انتشلت من تحت الأنقاض مؤخراً في قبر واحد.

"الجثامين أو بالأحرى الأشلاء التي تُدفن معاً لا تكون في كثير من الأحيان كاملة، والدفن الجماعي فرضته ضائقة المكان والواقع المفروض، وما هون علي هذا المر أنني كنت أذكر نفسي بأن هؤلاء شهداء، صعدت روحهم عند بارئهم منذ اللحظة الأولى لقصفهم، وكل ما جرى في جثامينهم بعد ذلك من بقاء تحت الأنقاض لسنوات، ثم انتشال الرفات ودفنها بشكل جماعي، لا يشعرون به على الإطلاق، الروح عند الله والتراب للتراب".

ويختتم قوله قائلا: سأخبركم بأمر ربما تتعجبون منه، إذا كنت أملك قرار دفن كل فرد في عائلتي في قبر بمفرده أو إعطاء هذه المساحة لعائلة على قيد الحياة كي تقيم عليها خيمة وتعيش، سأختار الحي الثاني، الحي أبقى من الميت، في المكان اللي بدك تحفر فيه قبر جديد حط خيمة وعيش، هذا ليس تقليلا من شأن موتانا هذا إيمان بأن أرواحهم منعمة عند خالقها في الجنة، وما يضرهم أبداً ما يحدث لبقايا أجسادهم في الدنيا.

مقابر ممتلئة وخيام نازحين.. وتكويم العظام لفتح مكان



يختلف أبو عمر مع أبو أحمد في النظر إلى الاضطرار إلى دفن أكثر من جثة في قبر واحد فيقول: "عملنا المستحيل كي أدفن كل فرد من عائلتي في قبر خاص بعد انتشال جثامينهم، يكفيهم أنهم ضلوا بلا دفن يحترم كرامتهم الإنسانية لسنوات، لكن كل محاولاتي باءت بالفشل."

يتنهد أبو عمر قبل أن يلتقط أطراف الحديث من جديد ويقول: "نظرت حولي.. أين يمكنني أن أدفن أفراد عائلتي؟ لم أجد متسعاً لشبر واحد، حتى المناطق المحيطة بالمقابر تعج بخيام النازحين الذين افترشوها بعدما ضاقت بهم المساحة الإنسانية التي خصصها الجيش الإسرائيلي لإقامة المدنيين في غزة."

"آمنت بالله.. لا يوجد بيدي ما استطيع فعله، فتحت قبر عائلتي، وجمعت عظام من كانوا بها في أحد الجوانب، كي أفسح مكاناً لوضع جثامين أفراد عائلتي الذين انتشلناهم من تحت الأنقاض."

وأسفرت الحرب في غزة عن مقتل 74,645 شخصاً، وفقاً لوزارة الصحة التي تديرها حماس، والتي تعتبر الأمم المتحدة أن أرقامها موثوقة. كما قُتل أكثر من 1600 شخص منذ وقف إطلاق النار في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي.