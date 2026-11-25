خبرني - عندما وُضع منزل جوشوا آيك إيغيزي المستأجر في مدينة لاغوس بنيجيريا على قائمة الهدم، بدأ الفنان والمصمم البالغ من العمر 33 عاماً البحث عن مكان جديد لاستئجاره في المدينة.

لكن ارتفاع أسعار الإيجارات والمنافسة في أجا، البلدة التي كان يعيش فيها، جعلاه غير قادر على العثور على مكان مناسب بسعر ميسور.

لذلك قرر بناء منزله والاستوديو الخاص في تاركوا باي، وهي قرية جزيرة في ولاية لاغوس لا يمكن الوصول إليها إلا بالقارب.

يقول جوش، الذي عاش في لاغوس طوال حياته: "كان الدافع الأكبر للانتقال إلى هنا هو الحصول على قيمة أفضل مقابل المال، أكثر من أي شيء آخر. إنها مساحة أكبر وتكلفتها أقل بكثير (مقارنة بـ لاغوس)".



ولا يُعد جوش حالة فريدة، فهو واحد من كثيرين تضرروا مما وصفه تقرير حديث لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، بأنه "أزمة إسكان عالمية".



وقد اندلعت احتجاجات شبابية ضد ارتفاع تكاليف المعيشة وصعوبة الحصول على سكن ميسور في العديد من البلدان، بل وتسببت حتى في الدعوة إلى انتخابات مبكرة في إسبانيا في 29 نوفمبر/تشرين الثاني.

في لاغوس، كان جوش يدفع 800 ألف نايرا (نحو 600 دولار أمريكي) سنوياً مقابل شقة من ثلاث غرف في المدينة.

لكن أثناء بحثه عن سكن آخر، وجد أن تكلفة شقة استوديو تقترب من أربعة ملايين نايرا بعد إضافة رسوم الوكالات والخدمات. وفي العام الماضي، انتهى به الأمر إلى الانتقال إلى مكان استطاع استئجاره لمدة خمس سنوات وكان أرخص بكثير بالنسبة إليه.

يقع منزل جوش الجديد في الطابق الثاني من مبنى فوق كنيسة. وهو يعمل حالياً على جعله صالحاً للسكن، باستخدام مواد بناء معاد تدويرها ينقلها بالقارب.

وفي أحد أطراف المكان، تنتصب الخيمة التي ينام فيها وسط المساحة. ولا تتوافر فيه مياه جارية، ويستخدم جوش مولداً للكهرباء.

ويشرح خططه لاستكمال السقف، وإنشاء طابق علوي داخلي، وإضافة ألواح شمسية، وبناء حمام ومرحاض صالحين للاستخدام.

لكن أعمال البناء لا تخلو من التحديات.

ويقول: "كان المطر مشكلة كبيرة. فقد أتلف بعض مواد البناء. وحتى المياه المالحة القادمة من المحيط تؤثر في موادي وأدواتي. فهي تبدأ بالصدأ. وخلال موسم الأمطار أصبح المكان بيئة خصبة لتكاثر البعوض".

ويضيف أن الشمس تسبب صعوبات أيضاً: "لم أغطِّ سقفي بالكامل بعد، لذا فأنا أعاني من الحروق".

ويتابع: "أعتقد أنه خلال عامين إلى ثلاثة أعوام أخرى، سينتقل عدد أكبر بكثير من الناس خارج لاغوس إلى المجتمعات المجاورة. فالناس يرفعون أسعار أي شيء لأنهم يعلمون أن الآخرين في حاجة ماسة للعثور على أماكن".

ارتفعت أسعار الإيجارات في مناطق مثل ليكي وإيكيجا بولاية لاغوس بأكثر من 200 في المئة، خلال السنوات الأخيرة، وفقاً لأرقام استشهد بها مركز الأبحاث "تمويل الإسكان في أفريقيا".

ورداً على تصريحات أدلى بها مؤخراً نائب حاكم ولاية لاغوس، قدري أوبافيمي حمزات، نصح فيها الشباب بالعيش مع آبائهم أو أقاربهم، أو مشاركة السكن مع آخرين، أو إبقاء الإيجار أقل من 40 في المئة من دخلهم، قال الناشط الشبابي أدارامويي مايكل لينين: "هذا هو بالفعل واقع كثير من الشباب اليوم".

وقال لينين، وهو المنسق الوطني لحملة حقوق الشباب، وهي مجموعة تنشط في مجال الإسكان إلى جانب قضايا أخرى، لبي بي سي إن الوضع الحالي هو "نتاج سنوات من إهمال قطاع الإسكان في نيجيريا".

وأضاف: "على الحكومة نفسها أن تبذل جهداً واضحاً ومقصوداً لمعالجة هذه الأزمة، من خلال بناء مساكن عامة وضمان أن تكون منخفضة التكلفة".

وتقول الحكومة النيجيرية إن ملف الإسكان لا يزال يمثل أولوية لها، وأعلنت الأسبوع الماضي إجراءات تهدف إلى منح المواطنين إمكانية الوصول إلى صندوق للاستثمار العقاري، تقول إنه سيسهل على النيجيريين شراء منزل.

وأفادت بأنها تعمل على توفير المزيد من الإسكان الاجتماعي في أنحاء البلاد، بحسب ما يفيد مراسل بي بي سي في لاغوس ماكوتشي أوكافور.

احتجاجات الإسكان



وضع جوش ليس فريداً من نوعه. ففي مختلف أنحاء العالم، سواء في الدول مرتفعة الدخل أو منخفضة الدخل، يواجه الناس صعوبة في العثور على مسكن.

وقد شهدت أوروبا في الآونة الأخيرة مظاهرات، طالبت فيها مجموعات الدفاع عن حقوق السكن والنقابات بفرض ضوابط تخفض أسعار المساكن، وضمان حقوق السكن.

وشهدت فرنسا وبريطانيا وبلجيكا وإسبانيا وإيطاليا والبرتغال واليونان، خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضية (20 إلى 22 نوفمبر/تشرين الثاني)، احتجاجات نظمتها مجموعات حقوق السكن والنشطاء والنقابات، تركزت بعض مطالبها على قضايا تتعلق بالسكن.

وفي مدريد، أثار إجلاء امرأة مسنة عن منزلها في سبتمبر/أيلول، بسبب ارتفاع تكاليف الإيجار، احتجاجات وطنية وسجالاً سياسياً في إسبانيا.

وقد أُخرجت الإسبانية، ماريكارمن أباسكال، البالغة من العمر 87 عاماً، قسراً من منزلها الذي عاشت فيه لأكثر من 70 عاماً، بعدما لم تعد قادرة على تحمل الزيادات الحادة في الإيجار.

وكان والدها قد استأجر الشقة الواقعة في حي "ريتيرو" المركزي بمدريد عام 1956، واستمرت هي في استئجارها بعد وفاة والديها، خلال فترة كان فيها الإيجار خاضعاً لسقف محدد.

وفي عام 2018، اشترت شركة الاستثمار الصغيرة "أورباغيستيون" الشقة، ورفعت لاحقاً الإيجار من 500 يورو شهرياً إلى 2,650 يورو. وعرضت الشركة لاحقاً خفضه إلى 1,650 يورو، إلا أن هذا المبلغ ظل أعلى بنحو 300 يورو من معاش أباسكال الشهري.

ومع ذلك، لم تتمكن من توقيع الاتفاق لأنها أُدخلت إلى المستشفى، وتوفيت في 7 أكتوبر/تشرين الأول، وقال بعض المحتجين إن إخلاءها عجّل بوفاتها.

ووفقاً لموقع العقارات آيدياليستا "Idealista"، ارتفعت تكاليف الإيجار في مدريد بأكثر من 100 في المئة خلال العقد الماضي.

وفي مدريد، ارتفعت إيجارات العقود الجديدة بنسبة 9.2 في المئة في عام 2024 وحده، وهو أكثر من ضعف الزيادة المسجلة عام 2023، وفقاً للمعهد الوطني الإسباني للإحصاء.

وبحسب مجلس الاتحاد الأوروبي، ارتفعت أسعار المساكن في الاتحاد الأوروبي في المتوسط بنسبة 60 في المئة خلال السنوات العشر الماضية، في حين يعجز شخص من كل عشرة أشخاص عن دفع الإيجار أو أقساط التمويل العقاري في موعدها، ما يدل على اتساع نطاق المشكلة.

وبالمثل في الهند، يعاني كثير من الشباب من صعوبة تحمل تكاليف السكن. وتعمل بريانكا في قطاع البرمجيات التقنية في دلهي، عاصمة الهند، وتقول إنها لا تستطيع تحمل تكلفة شراء منزل في المدينة، لذا تضطر إلى الاستئجار، رغم أن أسعار الإيجارات ترتفع باستمرار.

وقالت بريانكا لبي بي سي: "على سبيل المثال، إذا كنت أدفع 20 ألف روبية (215 دولاراً) مقابل منزل من غرفتين (في السابق). فأنا الآن أدفع ما يقرب من 35 ألفاً إلى 40 ألف روبية (377 إلى 431 دولاراً أمريكياً)".

وأضافت أن الأسعار "تضاعفت على مر السنين... وخاصة بعد وباء كوفيد، لأنني لاحظت اتجاهاً يتمثل في توجه الناس بوضوح نحو المدن الكبرى".

لماذا نواجه أزمة إسكان عالمية؟

وجد تقرير المدن العالمية لعام 2026 الصادر حديثاً عن برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، أن أكثر من 1.1 مليار شخص، أو واحداً من كل ثمانية أشخاص، يعيشون في مساكن غير رسمية أو أحياء فقيرة (أو عشوائية)، وفق تعريف الأمم المتحدة، وأن ما لا يقل عن 3.4 مليار شخص يعيشون في مساكن غير ملائمة.

وتقول الدكتورة باروج بانيرجي، إحدى المشاركات في إعداد التقرير: "لطالما كان الإسكان مشكلة قائمة... لكنها وصلت إلى مرحلة باتت فيها عند نقطة الانهيار على مستوى العالم".

ويحدد التقرير عدة عوامل مترابطة تدفع أزمة الإسكان بدلاً من سبب واحد، وتشمل: عدم القدرة على تحمل التكاليف، والنزوح، والإسكان غير الرسمي (بما في ذلك الأحياء الفقيرة)، والمخاطر المناخية.

وبات متوسط تكلفة المنزل النموذجي عالمياً يعادل دخل 11 عاماً.

كما تتزايد أعداد النازحين بسبب الاضطهاد والصراعات والعنف والكوارث الطبيعية.

وفي كثير من المناطق النامية، تشكل المساكن غير الرسمية ما يصل إلى 80 في المئة من المباني السكنية.

ويوضح تقرير برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية أنه رغم نمو المعروض من المساكن عالمياً بوتيرة أسرع من نمو السكان، فإن هذا النمو كان غير متوازن، وفي العديد من مناطق العالم لم يواكب الإسكان الجديد الاحتياجات المتزايدة.

يُفاقم هذا الوضع أكثر تقلّص حجم الأسر، مع تزايد أعداد الأشخاص الذين يعيشون بمفردهم، ووجود منازل شاغرة أو لا يشغلها سوى عدد قليل من السكان.



في عام 2025، أفاد تقرير الأمم المتحدة بشأن آفاق النمو الحضري العالمي، بأن 45 في المئة من سكان العالم، البالغ عددهم 8.2 مليار نسمة، يعيشون في المدن.

وبحلول عام 2050، من المتوقع أن يتركز ثلثا النمو السكاني الجديد في المدن، بينما سيتركز الثلث المتبقي في الغالب في البلدات.

ويميل الناس إلى العيش بالقرب من فرص العمل في المدن والبلدات، ما يؤدي إلى زيادة الطلب على المساكن، وهو ما يمكن أن يرفع أسعار الأراضي.

ووفقاً لتقرير برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية لعام 2026، فإن ارتفاع أسعار الأراضي ربما أسهم بما يصل إلى 80 في المئة من زيادة أسعار المساكن في الدول مرتفعة الدخل، منذ خمسينيات القرن الماضي.

ويشير التقرير إلى أن أسعار الأراضي في الدول الأفريقية ارتفعت أيضاً بوتيرة أسرع من الارتفاع العام في أسعار السلع والخدمات، خصوصاً في المناطق الحضرية.

وغالباً ما تجتذب أسعار الأراضي المرتفعة المستثمرين.

وتقول الدكتورة بانيرجي لبي بي سي: "أصبحت الأرض أصلاً مهماً للغاية لتحقيق الأرباح".

وتضيف: "القدرة على تحمل التكاليف جزء واحد فقط من القصة... فهناك تآكل كامل لفكرة السكن بوظيفته الاجتماعية، وبات يُنظر إليه بشكل متزايد على أنه أصل أو سلعة".

ووفقاً لتقرير برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، أدى تحرير القطاع المصرفي وتقليص القيود على الاستثمارات، منذ ثمانينيات القرن الماضي، إلى التعامل مع المساكن باعتبارها أصولاً مالية.

وبالإضافة إلى ذلك، ابتعدت الحكومات عن توفير الإسكان الاجتماعي وركزت على توسيع إمكانية الحصول على القروض العقارية، على افتراض أن "السوق سيوفر ما يلزم، لكن من الواضح أن السوق يوفره لمن يدفع أكثر"، بحسب الدكتورة أورنا روزنفيلد، المستشارة العالمية في أنظمة الإسكان.

وفي بعض الدول، تمتلك مؤسسات استثمارية كبيرة كميات ضخمة من الوحدات السكنية. وفي حين تهدف إلى تحقيق عائد لمستثمريها، الذين قد يكون من بينهم صناديق التقاعد، فإن ذلك قد يسهم أيضاً في ارتفاع الإيجارات.

تعزّز جميع هذه العوامل بعضها بعضاً. فالمدن تجذب مزيداً من الأشخاص الباحثين عن العمل - ما يجعل الأراضي أكثر ندرة وارتفاعاً في السعر - وغالباً ما يتبعهم المستثمرون، الأمر الذي قد يرفع الإيجارات ويزيد من التفاوت.

كيف يمكن كسر هذه الحلقة المفرغة؟

بدائل السكن



في العديد من البلدان، سيتطلب ذلك إعادة التفكير في العلاقة بين الحكومات الوطنية والمدن، "ليس فقط من حيث التشاور، بل من حيث من يملك السلطة والموارد والأدوات اللازمة للتنفيذ"، بحسب الدكتورة روزنفيلد.

وترى أن الحكومات المحلية يجب أن تقود الجهود الرامية إلى بناء المزيد من المساكن.

وفي القطاع الخاص، شهدت مواد البناء منخفضة التكلفة والهياكل الجاهزة تطورات، تهدف إلى جعل بناء المساكن أقل كلفة. ومن الابتكارات الأخرى المنازل المطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، والتي تقلص زمن البناء بصورة كبيرة، ما يخفض التكاليف.

كما توجد أدلة على نجاح مشاريع إسكان ميسور التكلفة حول العالم عبر "طريق ثالث" لا هو تجاري ولا حكومي، وهو نموذج التعاونيات.

وتُعد التعاونيات السكنية نموذجاً جماعياً قائماً على العضوية، حيث تجتمع مجموعة من الأشخاص لتصميم المساكن وبنائها وامتلاكها والعيش فيها معاً، مع تقاسم التكاليف والصيانة واتخاذ القرارات.

وبما أن هذه التعاونيات لا تهدف إلى تعظيم الأرباح، فإنها تستطيع توفير القدرة على تحمل التكاليف والأمان على المدى الطويل لسكانها.

ووفقاً لدراسة أجرتها جامعة بيرن في سويسرا، فإن تكلفة الإيجار في التعاونيات أقل بنحو 20 في المئة من متوسط السوق السويسرية.

وبحسب منظمة "سويس كوهاوسينغ" أو "SwissCoHousing"، التي تجمع بيانات عن التعاونيات السكنية، ارتفعت أسعار الإيجارات السوقية في مدينة زيورخ بمتوسط يتراوح بين 25 و35 في المئة، بينما ارتفعت إيجارات التعاونيات بنحو 5 إلى 8 في المئة، بين عامي 2015 و2025.



في دولة أوروغواي، تشهد التعاونيات السكنية، التي يقطنها نحو 5 في المئة من أسر البلاد، نمواً وازدهاراً منذ ستينيات القرن الماضي.

وتقول الدكتورة جنيفر دوين بارنشتاين المتخصصة في الإسكان الميسور، من جامعة المعهد الاتحادي السويسري للتقانة في زيورخ، لبي بي سي: "إنها حركة اجتماعية نشطة ومهمة للغاية".

وتضيف: "ما يميز هذه التعاونيات أنها شكل من أشكال الإسكان غير الخاضع لمنطق السلعة". وتوضح أنه نموذج إسكان غير ربحي، بخلاف نماذج الإسكان المضارِبة التي تقودها الأسواق، لذلك تبقى الإيجارات أكثر استقراراً بمرور الوقت. "لها قيمة استخدام، وليست قيمة سوقية."

ومع ذلك، غالباً ما يتطلب بناء التعاونيات وقتاً طويلاً، لأن السكان يحتاجون إلى تنظيم أنفسهم للعثور على التمويل وإدارة شؤونهم بصورة ديمقراطية. كما تتطلب قدراً كبيراً من التعاون والخبرة الفنية، ما يستدعي غالباً خدمات دعم ومساندة مثل الاستشارات القانونية والوساطة في النزاعات نظراً لتعقيد هياكلها.

وتقول الدكتورة دوين بارنشتاين: "التعاونيات تحتاج إلى التزام سياسي وأدوات تمكينية". ويشمل ذلك دعم الحكومات للوصول إلى التمويل والأراضي، فضلاً عن وجود إطار تنظيمي يمنع التعاونيات من الدخول إلى السوق المضارِبة. وتضيف: "كما تحتاج إلى مجتمعات تتبنى هذا النموذج وتدافع عنه".

ومع ذلك، يرى بعض الاقتصاديين أن القطاع الخاص لا يزال قادراً على توفير الإسكان بكفاءة، لكنه يحتاج إلى حوافز وقيود أقل وأعباء تنظيمية أخف لتحقيق ذلك.

وفي السياق الأمريكي، يقول إدوارد غليزر، أستاذ الاقتصاد في جامعة هارفارد، في دراسة مشتركة نشرها عام 2018 مع البروفيسور جوزيف غيوركو: "عندما يكون عرض المساكن خاضعاً لتنظيم شديد في منطقة حضرية معينة، تكون أسعار المساكن أعلى".

وفي النهاية، يشير جوش في لاغوس إلى أن "هناك دائماً شخصاً مستعداً للدفع. وأعتقد أن هذه بحد ذاتها مشكلة لا يمكننا نحن المواطنين أن نحلها بأنفسنا... يجب أن تتناسب تكلفة السكن مع قيمة المنزل، ويجب أن تتناسب أيضاً مع قيمة البيئة المحيطة".

استخدمنا الذكاء الاصطناعي للمساعدة في ترجمة هذا المقال الذي كُتب في الأصل باللغة الإنجليزية. وقد راجع أحد صحفيي بي بي سي هذه الترجمة قبل نشرها. المزيد عن كيفية استخدامنا للذكاء الاصطناعي.