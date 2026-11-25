خبرني - أكد ذوو الشهيد العريف جواد علي خلف السلايطة أن قرار محكمة أمن الدولة القاضي بإعدام قاتله يشكل إنصافاً لحق الشهيد وعائلته، ويعكس عدالة القضاء الأردني ونزاهته، معربين عن تقديرهم لمواقف الأردنيين وتضامنهم معهم عقب الجريمة الإرهابية.

وثمّن ذوو الشهيد على لسان عمه، تضحيات نجلهم الذي استشهد أثناء تأديته واجبه في الدفاع عن الوطن، مؤكدين أن دماءه لن تزيد الأردنيين إلا تماسكاً ووحدة في مواجهة الإرهاب.

من جانبه، وصف محامي الشهيد جواد السلايطة قرار المحكمة بإعدام قاتله بأنه بمثابة "بلسم يعالج جرح الأردنيين"، مؤكداً ثقة الأردنيين بالقضاء الأردني العادل والنزيه.

وكانت محكمة أمن الدولة قد أصدرت، الأربعاء، قرارها القاضي بإعدام منفذ العمل الإرهابي الذي استهدف مرتبات الأمن العام في العاصمة عمّان، وأدى إلى استشهاد العريف جواد علي خلف السلايطة وإصابة النقيب فراس فايز عبدالله العنانزة، في الخامس من تشرين الثاني 2026.