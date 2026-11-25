خبرني - أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية، الأربعاء، استهداف مصفاة رأس تنورة في المنطقة الشرقية في السعودية، والمركز المالي في مدينة عبدالله الاقتصادية في الرياض، وذلك رداً على ما وصفته بـ "العدوان السعودي" على صنعاء ومناطق أخرى في اليمن.

وكتب المتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع، عبر منصة إكس، أن الهجوم على المصفاة تسبب في نشوب حرائق فيها، فيما جاءت الضربات على المركز المالي في العاصمة السعودية على "ثلاث مراحل وخلفت أضرار كبيرة" على حد تعبيره.

وكان التحالف الذي تقوده السعودية لقتال الحوثيين في اليمن، أعلن اعتراض وتدمير طائرتين مسيّرتين، فجر الأربعاء، بالمنطقة الشرقية، قبل أن يعلن لاحقاً أن دفاعاته الجوية اعترضت ودمرت أربع مسيّرات برأس تنورة، وسقوط عدد من الشظايا "نتيجة عملية الاعتراض" دون وجود إصابات بالتقييم الأولي.

وتعرضت أطول ناطحة سحاب في العاصمة السعودية لهجوم للمرة الثانية خلال أيام، يوم الثلاثاء، أسفر عن إصابة 11 شخصاً. وقد وصف التحالف الهجوم بأنه "عمل إرهابي" وحمّل الحوثيين مسؤوليته.

وأدانت كل من قطر وباكستان الهجوم على البرج الذي يضم مقر صندوق الاستثمارات العامة السعودي.



من جانبها، ذكرت وزارة الخارجية الهندية أنّ مواطنين هنديين أُصيبا في الهجوم، مشيرة إلى أن مثل هذه الهجمات "تُعرّض حياة المدنيين لخطر جسيم، وتنتهك سيادة المملكة العربية السعودية، وتقوّض الأمن والاستقرار في المنطقة".

وكان المبنى نفسه قد تعرّض لهجوم يوم الخميس الماضي، ويُعد واحداً من عدة أهداف بارزة أصابها القصف منذ تجدد القتال مع الجماعة المدعومة من إيران في شهر يوليو/تموز الماضي.



يأتي ذلك فيما أعلن التحالف، فجر الأربعاء، شنه ضربات على مدينة الحديدة اليمنية، وذلك بعد أن هدد الحوثيون بالرد باستهداف الموانئ السعودية المطلة على البحر الأحمر في حال وقوع أي هجوم.

وأفادت قناة "المَسيرة" التابعة للحوثيين بـ"عدوان سعودي" على مدينة الحُديدة الساحلية ومينائها، دون تقديم تفاصيل إضافية، ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

وأضافت القناة أن هناك "غارات مكثفة تستهدف مدينة الحديدة، مع استمرار تحليق الطائرات"، مشيرة إلى أن القوات السعودية هاجمت أيضاً المطار الدولي في المنطقة.

وكان ​التحالف قد أصدر فجر الأربعاء تحذيراً بإخلاء ميناء ⁠الحديدة، قبل أن يعلن لاحقاً أنه استهدف "قدرات تشغيلية" بالميناء، وأنه دمر عدداً من الأهداف بمحافظتَي صَعدة وعمران في اليمن.

ويُعد ميناء الحديدة على ساحل اليمن على البحر الأحمر الميناء الرئيسي الذي ينقل الغذاء والإمدادات الأخرى إلى شمال اليمن الخاضع لسيطرة الحوثيين. ولطالما شكلت هذه المنطقة نقطة ​دخول رئيسية للمساعدات ​الإنسانية والواردات ⁠التجارية، ما جعلها شريان حياة لملايين اليمنيين في بلد يعتمد بشكل كبير على استيراد المواد ​الغذائية



تهديد حوثي باستهداف موانئ السعودية

في المقابل، هدد المتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع، بالرد على المملكة العربية السعودية.

وكتب سريع على تطبيق "تلغرام" الأربعاء: "ميناء جدة، وكافة الموانئ السعودية الأخرى على ساحل البحر الأحمر، ستصبح أهدافاً لقواتنا في حال نفذ العدو تهديداته بقصف ميناء الحديدة".

وحذّر المدنيين بضرورة "الإخلاء الفوري والابتعاد" عن محيط الموانئ السعودية، ودعا "جميع شركات الشحن إلى سحب سفنها من هذه الموانئ على الفور".

"الحوثيون على بعد 60 كيلومتراً من عدن"

يأتي ذلك في حين صرحت القوات المسلحة التابعة للحكومة اليمنية، الثلاثاء، بأن مقاتلي جماعة أنصار الله الحوثية يستعدون لمهاجمة مدينة عدن التي تُعد العاصمة المؤقتة للحكومة المعترف بها دولياً، مؤكدةً عزمها على التصدي لأي هجوم محتمل.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، العقيد ماجد النزيلي، في تصريح صحفي: "نعم، القوات الحوثية على بعد نحو 60 كيلومتراً (40 ميلاً) من المدينة. نحن نأخذ هذا الأمر على محمل الجد، ومستعدون لمواجهته".

وأضاف: "إنهم الآن على أهبة الاستعداد للهجوم، ونحن بدورنا اتخذنا كافة الترتيبات اللازمة للدفاع عن عدن"، مؤكداً أن الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً لا تزال في عدن "وستبقى في عدن".

تأتي هذه التطورات بعد تقدم الحوثيين خلال الشهر الجاري، ما دفع الحكومة اليمنية إلى سحب قواتها من مناطق قرب البحر الأحمر لتعزيز مواقع أخرى "تتطلبها الظروف الراهنة"، مع إعطاء الأولوية لتأمين عدن والمحافظات المجاورة لها.

وفي 15 نوفمبر/تشرين الثاني، أفادت ستة مصادر يمنية لوكالة "فرانس برس" بأن الحوثيين سيطروا على مديريتَي المقاطرة والمضاربة، وأصبحوا يتمركزون على بعد 60 كيلومتراً من المدينة الجنوبية.

ودافع النزيلي عن إعادة نشر القوات في 15 نوفمبر/ تشرين ‌الثاني ⁠لحماية عدن، قائلاً إنها ستعود لاحقاً لاستعادة مواقعها على طول مضيق باب المندب الحيوي.

وأوضح النزيلي، الثلاثاء، أن "​الوضع ليس كما نريده أن يكون. لكنه ليس بالخطورة التي ترد تقارير عنها".

وتابع: "فكرة الاستيلاء على عدن تظل مجرد احتمال نظري، ولن تتحقق. فقواتنا وحكومتنا ستضمن عدم تعرّض عدن لأي خطر".

ولم تشهد ​عدن، التي أصبحت الآن هدفاً لهجمات الحوثيين بالصواريخ والطائرات المسيرة، أي أعمال قتالية كبيرة منذ حرب الشوارع التي اندلعت في 2015 بعد فترة وجيزة من انسحاب الحكومة المعترف بها دولياً من صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون. وجعلت الحكومة من المدينة الساحلية مقراً لها.

وذكر ​سكان ومصادر عسكرية أن القوات الحكومية في المدينة أقامت نقاط تفتيش واستدعت تعزيزات وحفرت خنادق وأنشأت حواجز ​ترابية على الطرق المؤدية إلى خط المواجهة.

"اختراق الاتصالات"

وفي إطار الإنجازات العسكرية في مأرب، ​قال النزيلي إن القوات ​اليمنية اخترقت خطوطاً دفاعية ⁠أمضى الحوثيون 12 عاماً في بنائها. وفي الوقت نفسه، أقر بحدوث انتكاسات كبيرة وأوجه قصور في العمليات.

وفي بيان مصاحب للاتصال عبر الفيديو، قال إن هناك "مؤشرات على اختراق اتصالاتنا".

وأقر بأن الحوثيين ​عززوا وجودهم على طول الساحل، مضيفاً "هناك مؤشرات على أنهم قد يفتحون جبهات جديدة".

وذكر ​النزيلي خلال ⁠الاتصال "سواء كان ذلك باتجاه عدن أو نحو الشرق، باتجاه مأرب وشبوة، فإن هدفهم بسيط: إنهم يريدون نفط اليمن وغازه".

وقد نزح مئات آلاف الأشخاص بالفعل منذ اندلاع الحرب في اليمن من جديد، ويعيش كثيرون منهم الآن على مساعدات ضئيلة في مخيمات ⁠صغيرة على ​التلال المحيطة بمدينة تعز، ثالث أكبر مدن اليمن، والتي يحاصرها الآن ​الحوثيون.

وقال النزيلي إن أهداف القوات الحكومية اليمنية لم تتغير وإنها تعتزم استعادة صنعاء من الحوثيين وطردهم من المناطق المحيطة بتعز في أثناء ​ذلك.

وأضاف "لذا، فإن القدرات التي نمتلكها، والقوات التي لدينا، كافية لتحرير اليمن بأكمله".

ومنذ استئناف القتال في ​اليمن في يوليو/تموز بالتزامن مع حرب إيران الأوسع نطاقاً، تقدم الحوثيون بسرعة في ⁠اليمن واستولوا على أراضٍ من الحكومة المعترف بها دولياً وحلفائها المدعومين من السعودية.

وشنت السعودية غارات جوية على اليمن ​دعماً لحلفائها على الأرض، في حين نفذ الحوثيون هجمات على منشآت نفطية ومطارات وأبراج إدارية في السعودية، كان آخرها أحد أبراج المركز المالي بالرياض، الثلاثاء.