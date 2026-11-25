خبرني - شارك وفد من جامعة العلوم والتكنولوجيا برئاسة الأستاذ الدكتور خالد السالم رئيس الجامعة في قمة التعليم العالي في الشرق الأوسط لعام 2026، التي استضافتها جامعة خليفة في أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، بالتعاون مع مؤسسة "كيو إس" (QS Quacquarelli Symonds) واتحاد الجامعات العربية، خلال الفترة من 22 إلى 24 تشرين الثاني 2026، تحت شعار "جامعات مستعدة للمستقبل، واقتصادات مستعدة للمستقبل"

وأكد الدكتور السالم، في كلمته خلال القمة، أهمية أن تبادر الجامعات إلى قيادة التغيير والإسهام في رسم ملامح المستقبل في ظل تسارع التحوّلات، داعيًا إلى ترسيخ ثقافة ريادة الأعمال والابتكار في مؤسسات التعليم العالي.

كما دعا إلى تبنّي مفهوم "لتجدّد المؤسسي المستمر (Built-in Dynamism)"، الذي يقوم على إرساء المرونة في صميم أنظمة العمل الجامعي، بما يشمل التخطيط الاستراتيجي، وأنظمة التقييم والترقية الأكاديمية، والإجراءات المؤسسية. وأوضح أن هذه المرونة تمكّن الجامعات من تطوير أنظمتها وآليات عملها بصورة مستمرة والاستجابة لمتطلبات المستقبل.

وتأتي مشاركة الجامعة في القمة في إطار سعيها إلى تعزيز حضورها الدولي، وتوسيع مجالات التعاون الأكاديمي والبحثي، وتبادل الخبرات مع قيادات مؤسسات التعليم العالي، بما يدعم مكانتها وقدرتها التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

