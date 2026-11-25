خبرني - حرصاً من جامعة عمان العربية على تعزيز جودة مخرجاتها التعليمية، وربط المعرفة الأكاديمية بالتطبيق العملي، وتوفير فرص نوعية لطلبتها للمشاركة في الأنشطة والبرامج التدريبية المتخصصة، وضمن توجيهات الأستاذ الدكتور محمد الوديان رئيس الجامعة، وبدعم ومتابعة من الدكتور أنور العساف عميد كلية الهندسة، شاركت الطالبتان لانا أبو زيد، ومايا أبو عسل من قسم هندسة العمارة في كلية الهندسة في الورشة التدريبية المتخصصة بعنوان: "إعادة الروح للجسد: مدخل منهجي للتعامل مع التراث والترميم"، وذلك بإشراف الدكتورة أميمة العرجا عضو هيئة التدريس في كلية الهندسة، وذلك بتنظيم كلية العمارة والتصميم في جامعة البترا، على مدار (3) أيام متتالية.

وقدّم الورشة المعماري المصري حمدي السطوحي، متناولاً مجموعة من المنهجيات والأطر العلمية الحديثة في مجال الحفاظ على التراث والترميم، حيث اشتمل البرنامج التدريبي على التعريف بالمؤسسات المعنية بالتراث وأدوارها، والمواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وأسس تسجيل مواقع التراث المادي وعناصر التراث غير المادي، إلى جانب التشريعات والمبادئ المنظمة للتعامل مع التراث في الوطن العربي، كما تناولت الورشة مفاهيم إعادة الاستخدام والتوظيف والإحياء وإعادة التوليد العمراني، كما استعرض المحاضر تجارب مراكز الإبداع في المواقع التراثية بجمهورية مصر العربية، وعرض مجموعة من المشروعات المحلية والعالمية التي جسّدت الممارسات المختلفة في صون التراث وإعادة توظيفه، فضلاً عن النقاشات التفاعلية والتطبيقات العملية التي أتاحت للمشاركين فرصة توظيف المعارف النظرية في سياقات تطبيقية واقعية.

وحققت مشاركة طلبة جامعة عمان العربية في هذا البرنامج التدريبي جملة من المخرجات والفوائد المعرفية والتطبيقية، أبرزها: تعزيز الفهم للمنهجيات المعتمدة في التعامل مع التراث والترميم، والتعرف إلى المعايير الدولية والوطنية الخاصة بتوثيق التراث المادي وغير المادي وصونه، واكتساب المعارف اللازمة لإعداد مشروعات إحياء المواقع التراثية وفق أسس علمية ومنهجية، كما أتاحت لهما فرصة الاطلاع على تجارب ومشروعات نفذها المعماري حمدي السطوحي في مصر، والتعرف إلى نماذج محلية وعالمية ناجحة في إعادة توظيف المباني والمواقع التراثية وتحويلها إلى مساحات فاعلة ومستدامة، بما يعزز إدراكهما لأهمية الحفاظ على الهوية المعمارية والثقافية، إضافةً إلى إثراء الجانب المعرفي والتطبيقي للطلبة، حيث وفرت الورشة بأسلوبها التفاعلي والعملي بيئة تعليمية غنية وممتعة، أسهمت في تعميق إدراك المشاركين لأبعاد الحفاظ على الهوية والتراث العمراني وتطوير مهارات العمل الميداني لديهم.

وتأتي هذه المشاركة تأكيداً على حرص كلية الهندسة في جامعة عمان العربية على تعزيز حضور طلبتها في المحافل والبرامج التدريبية المتخصصة، وإتاحة الفرص أمامهم للاحتكاك بالخبرات الأكاديمية والمهنية، وربط مخرجات التعلم بالتطبيقات العملية، مما يسهم في تطوير قدراتهم الإبداعية والتخصصية، وإعداد خريجين يمتلكون المعرفة والمهارات اللازمة لمواكبة متطلبات سوق العمل والمساهمة في الحفاظ على الإرث المعماري والعمراني.