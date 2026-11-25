خبرني - دافع النائب سليمان السعود عن رئيس مجلس النواب إبراهيم الطراونة، منتقداً ما وصفه بمحاولات إثارة الأزمات والتشويش على رئاسة المجلس، ومعتبراً أن بعض النواب لم يتجاوزوا نتائج انتخابات الرئاسة.

وقال السعود، خلال جلسة مجلس النواب اليوم الأربعاء، رداً على انتقادات النائب عوني الزعبي لرئيس المجلس، إن الخلافات تجاوزت حدود الاختلاف في الرأي، ما يستدعي الدفاع عن هيبة مجلس النواب ومكانته بوصفه مؤسسة دستورية، وليس عن أشخاص بعينهم.

وأشار إلى أن التوجيهات الملكية الواردة في خطاب العرش تدعو إلى الارتقاء بأداء المجلس وسلوك أعضائه، والابتعاد عن الممارسات التي لا تخدم العمل البرلماني، معرباً عن أسفه لانشغال البعض بإثارة الضجيج وافتعال الأزمات بدلاً من التركيز على القضايا التي ينتظر المواطنون معالجتها.

وأكد السعود أن "الدستور والنظام الداخلي ليسا أدوات للمناكفة، ولا أوراقاً تُرفع اعتباطاً كلما تعارض قرار مع حسابات خاصة"، مشدداً على حق النواب في الاعتراض والمناقشة واستخدام الأدوات الدستورية والبرلمانية، دون إساءة استخدامها أو تقديم تفسيرات مجتزأة أو مغلوطة لأحكامها.

وأضاف: "أما من لا يزال أسير نتائج انتخابات رئاسة المجلس، فعليه أن يطوي هذه الصفحة"، مؤكداً أن رئاسة المجلس ومكتبه الدائم جاءا وفق إرادة نيابية حرة، وأن الاحتكام إلى هذه الإرادة يمثل جوهر الممارسة الديمقراطية.

وشدد على أن المواطنين لم ينتخبوا النواب لافتعال الأزمات تحت القبة، وإنما للقيام بواجباتهم التشريعية والرقابية وحمل هموم المواطنين، في ظل وجود استحقاقات وقوانين مهمة تتطلب تغليب المصلحة العامة على الحسابات الشخصية.

وقال السعود إن "الاختلاف حق، والنقد حق، والمحاسبة حق، لكن الإساءة للمجلس ورئاسته والتشويش على العمل ليس حقاً"، داعياً زملاءه النواب إلى تجاوز الشخصنة والمناكفات، والحفاظ على هيبة المجلس واحترام رئاسته ومكانته الدستورية.

وختم بالتأكيد على ضرورة وضع مصلحة الأردن فوق كل اعتبار، والارتقاء بالعمل النيابي إلى مستوى المسؤولية التي حمّلها المواطنون لممثليهم.