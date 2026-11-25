خبرني - حصدت جامعة البترا المركز الأول على مستوى الأردن في هاكاثون الكيمياء الخضراء "The Catalyst" بمشروع ابتكاري لقسم الكيمياء.

ضم الفريق الفائز الطلبة مي داوود ومالك أنس وعرين المناصير وشهد العدوان بإشراف الباحثة لين علي، مقدمين حلولا عملية ومستدامة لمعالجة ملوثات صناعية اعتمادا على ابتكارات الكيمياء الخضراء.

نظم المسابقة مركز الملكة رانيا للريادة بالشراكة مع الجمعية العلمية الملكية وجامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا وحاضنة الأعمال "iPARK"، لتحفيز العقول الشابة على تحويل الأبحاث المعملية إلى مشروعات ريادية تخدم القطاع الصناعي.

ارتكز المشروع على ابتكار مواد بيئية بديلة تحد من المخلفات الكيميائية الخطرة وتسهم في خفض كلف معالجة النفايات الصناعية، متفوقا على مشروعات بحثية منافسة قدمتها فرق طلابية من مختلف الجامعات الأردنية.