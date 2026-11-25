خبرني - في إطار حرص جامعة عمان العربية على تعزيز حضورها في المحافل العلمية والتقنية، ودعم مشاركة طلبتها في الأنشطة اللامنهجية التي تسهم في تنمية مهاراتهم الأكاديمية والعملية، شارك الفرع الطلابي لجمعية مهندسي الكهرباء والإلكترونيات (IEEE) في الجامعة، إلى جانب نخبة من طلبة الجامعة، في فعاليات "يوم IEEE العالمي – فرع الأردن" (IEEE Day – Jordan Section)، التي استضافتها الجامعة الهاشمية، وذلك بحضور الدكتورة ليال الزبن مساعد عميد شؤون الطلبة ومستشارة فرع (IEEE ) في الجامعة.

وتضمنت الفعالية برنامجاً متنوعاً من الجلسات الحوارية وورش العمل المتخصصة والمسابقات التقنية، بمشاركة الفروع الطلابية لجمعية (IEEE ) من مختلف الجامعات الأردنية، حيث أتاحت هذه الأنشطة للطلبة فرصة الاطلاع على أحدث التطورات في المجالات الهندسية والتكنولوجية، وتبادل الأفكار والخبرات، والتعرف إلى تجارب زملائهم ومبادراتهم التقنية.

وبهذه المناسبة أكدت الدكتورة الزبن على أهمية مشاركة الطلبة في الفعاليات العلمية والتقنية الوطنية، لما توفره من فرص نوعية لتبادل الخبرات والمعارف، والاطلاع على أحدث التطورات والابتكارات في المجالات الهندسية والتكنولوجية، مشيرةً إلى أن هذه المشاركات تسهم في تعزيز مهارات الطلبة القيادية والعمل بروح الفريق، وتنمية قدراتهم على التواصل والتفاعل مع زملائهم من مختلف الجامعات الأردنية، كما أكدت حرص عمادة شؤون الطلبة في جامعة عمان العربية على تشجيع المبادرات الطلابية ودعم مشاركتها في الأنشطة اللامنهجية، بما يتيح للطلبة توسيع مداركهم، واكتساب خبرات عملية جديدة، وتحويل معارفهم الأكاديمية إلى مهارات تطبيقية تعزز جاهزيتهم للمنافسة والتميز في سوق العمل.

وتأتي هذه المشاركة تأكيداً على دور جامعة عمان العربية بتوفير بيئة جامعية محفزة للإبداع والابتكار، وتشجيع طلبتها على توظيف معارفهم الأكاديمية في الأنشطة والتجارب التطبيقية، بما يسهم في صقل مهاراتهم وإعدادهم لمتطلبات سوق العمل، وتعزيز حضورهم في الأوساط العلمية والتقنية على المستويين الوطني والدولي.