خبرني - في إطار حرص جامعة عمان العربية على تعزيز حضور أعضاء الهيئة التدريسية في الهيئات والمنظمات المهنية الدولية المتخصصة، وضمن توجيهات الأستاذ الدكتور محمد الوديان رئيس الجامعة، وبدعم ومتابعة من الدكتور أنور العسّاف عميد كلية الهندسة، انضمت المهندسة منى المومني عضو هيئة التدريس في كلية الهندسة/ قسم الهندسة المدنية، إلى المنظمة العالمية للتحكيم الدولي والرقمي (WOIDA) بصفة عضو خبير، في إنجاز يعكس حضور الكفاءات الأكاديمية للجامعة في المحافل المهنية المتخصصة.

ويشار إلى أن المنظمة العالمية للتحكيم الدولي والرقمي (WOIDA) تعنى بمجالات التحكيم الدولي والرقمي وتسوية المنازعات، وتعمل على تطوير الممارسات والآليات المرتبطة بالتحكيم، وتوظيف التقنيات الرقمية في إدارة النزاعات وتعزيز كفاءة إجراءاتها، وتنسجم هذه العضوية مع اهتمامات المهندسة المومني البحثية والمهنية في إدارة المشاريع الإنشائية، وتحليل التأخيرات الزمنية، ودراسة المطالبات التعاقدية في المشاريع الهندسية، وهي مجالات تناولتها في بحثها المتعلق بتوظيف الذكاء الاصطناعي في مراجعة الجداول الزمنية لمشاريع الطرق، والذي قدمته ضمن مؤتمر "التحكيم الرقمي في العقود الهندسية في ظل التطورات العالمية".

ويأتي هذا الإنجاز تأكيداً لنهج كلية الهندسة في جامعة عمان العربية في دعم التميز الأكاديمي والمهني، وتشجيع أعضاء هيئة التدريس على الانخراط الفاعل في المنظمات والهيئات الدولية، مما يسهم في تبادل الخبرات والمعرفة، وتوسيع آفاق التعاون المهني والبحثي، وتعزيز الربط بين مخرجات البحث العلمي والتطبيقات العملية في القطاعات الهندسية.