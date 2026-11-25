خبرني - في إطار حرص جامعة عمان العربية على تعزيز حضورها في المحافل العلمية والتقنية، ودعم مشاركة طلبتها في المبادرات والأنشطة الهندسية والتكنولوجية، شارك الفرع الطلابي لجمعية مهندسي الكهرباء والإلكترونيات (IEEE) في الجامعة في فعاليات افتتاح الفرع الطلابي الجديد للجمعية في كلية عجلون الجامعية، التابعة لـ (IEEE Jordan Section) وذلك بحضور أكاديمي وطلابي من عدد من الجامعات الأردنية.

ومثّل جامعة عمان العربية في الفعالية الدكتورة ليال الزبن مساعد عميد شؤون الطلبة ومستشارة فرع (IEEE) في الجامعة، إلى جانب وفد طلابي من أعضاء الهيئة الإدارية للفرع الطلابي، ضم كلاً من: كندا الشبلي، وإبراهيم أبو عمشة، وحلا الكسواني، وبراء الأمير.

وشهدت المشاركة حضوراً مميزاً لمجتمع الفضاء والأنظمة الإلكترونية (IEEE AESS) التابع للفرع الطلابي في جامعة عمان العربية، حيث قدّم الطلبة عرضاً تفاعلياً من خلال جناح خاص، استعرضوا فيه مجموعة من مشاريعهم وأنشطتهم العلمية والتطبيقية في مجالات الفضاء والأنظمة الإلكترونية، إلى جانب إبراز خبراتهم واهتماماتهم التقنية.